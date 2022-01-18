В Южной Корее нашли способ увеличить плотность литиевых батарей на 200%

Благодаря новой технологии аккумуляторы для электромобилей могут стать на 20% дешевле.

В Южной Корее сотрудники компании SMLAB разработали инновационный материал, которые в 2 раза увеличивает эффективность литий-ионных батарей. Подробности исследования стали известны изданию Business Korea.

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Ученые во главе с профессором Ульсанского национального института науки и технологий Чо Дже Фила заявили, что разработали первый в мире монокристаллический материал из марганца и никеля, который можно использовать в качестве катода (отрицательно заряженного электрода). Они утверждают, что вещество позволит увеличить плотность хранения энергии в литий-железо-фосфатном (LFP) аккумуляторе как минимум на 200%.

На катод приходится примерно треть себестоимости аккумулятора для электромобиля, поэтому производителям очень важно найти более дешевый материал. Структура катода делает батареи LFP примерно на 20% дешевле других аналогов, однако проблема заключается в их меньшей плотности энергии и, как результат, — меньшей эффективности.

В SMLAB утверждают, что повысили плотность благодаря "ускорителю" собственного изобретения, который увеличивает частицы до микрометрового уровня. Новая технология позволила использовать дешевый марганец, маленькие кристаллы которого вырастить очень тяжело. Исследования в этой области ведутся с 2010 года, однако до сей поры удавалось вырастить только поликристаллы — агрегаты кристаллов, но не компактные отдельные кристаллы.

[ + – ] Монокристаллы марганца

"Мы разработали токопроводящее покрытие для решения проблемы низких выходных характеристик электродных материалов на основе марганца, а также покрытие, устойчивое к высоким температурам. Мы планируем провести испытания в четвертом квартале 2022 года после некоторых дополнительных тестов", — заявили ученые.

Ранее аналитики определили 7 знаковых открытий в сфере аккумуляторов, которые повлияют на мобильные устройства в 2022 году.

Писали также, что ученые приблизились к созданию квантовых батарей, которые способны заряжаться от искусственного света благодаря свойству сверхпоглощения энергии. Они рассчитывают собрать первый рабочий прототип такого устройства через пять лет.