Росія не може випускати процесори через санкції: як це вплине на ринок електроніки

Держава та приватні компанії вклали мільярди рублів у створення чипів, які РФ не в змозі виробляти самостійно.

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Російська компанія "Байкал Електронікс" не може випускати серверні процесори Baikal-S через санкції з боку Тайваню. Про це повідомляє "КомерсантЪ", посилаючись на обізнані джерела.

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Компанія представила Baikal-S у грудні 2021 року, а у травні 2022-го тайванський виробник TSMS перестав випускати російські процесори на своїх фабриках у зв'язку із вторгненням в Україну. Тайванці не тільки відмовилися укладати з "Байкалом Електронікс" нові контракти, але й не відправляють до Росії вже готові чипи Baikal-M, призначені для комп'ютерів та ноутбуків.

Топменеджер одного та підприємств РФ розповів, що представники дизайн-центрів, які розробляють електроніку, визнали проблеми на нещодавньому саміті. Вони дійшли висновку, що не можна розраховувати на "Байкали", адже їхні поставки стали нестабільними через санкції, які перекрили доступ до закордонних фабрик та технологій виробництва.

"Закладати такий процесор у розробку нових комп'ютерів дуже ризиковано", — заявив бізнесмен.

Один із представників ринку електроніки заявив, що Baikal-S зацікавили кількох великих виробників. Зокрема, "Сбербанк" збирався використати цю модель у разі, якщо російський уряд зобов'яже купувати техніку лише з вітчизняними чипами.

"Тепер, очевидно, серверів на цих процесорах у Росії не буде", — прокоментував він.

За інформацією ЗМІ, "Байкал Електронікс" будував наполеонівські плани, плануючи підкорити ринок серверних процесорів. Влітку 2021 року підприємство представило інвестиційну стратегію, розраховану до 2025 року, яка передбачала випуск Baikal-S та інших мікросхем. У 2022 році компанія збиралася замовити у TSMC виробництво 300 тисяч процесорів та вдвічі більшу кількість до 2025 року.

На думку деяких учасників ринку, тепер розробнику доведеться відмовитися від випуску процесорів майбутнього покоління Baikal-S2, на створення яких Мінпромторг уже виділив 5 640 000 000 рублів — чипи обіцяли підготувати через чотири роки. Засновник НВЦ "Елвіс" Ярослав Петричкович додав, що багато приватних компаній також інвестували гроші в ці проєкти, формували новий ринок російських чипів, існування якого зараз під загрозою. Втім, "Байкал Електронікс" запевняє, що продовжує роботу над усіма проєктами, зокрема над моделями S і S2.

Максим Копосов, директор компанії "Промобіт", яка випускає сервери та серверні сховища на процесорах "Ельбрус", стверджує, що без доступу до Baikal-S на російському ринку активно використовуватимуть вироби з Китаю та інших країн, завезені за "сірим" імпортом, наприклад, продукцію компаній Intel та AMD. На думку Копосова, розробникам у РФ доведеться або знизити технічні характеристики процесорів для можливості виробляти їх на російських заводах, або продавати дизайни іноземним компаніям.

Раніше писали, що Тайвань припинив імпорт сучасних чипів до Росії. Тепер РФ може випускати лише процесори з топологією до 90 нм (рівня 2002 року), а з китайськими виробниками домовитися наразі не вдалося.

Нещодавно стало відомо, що Росія вирішила перенести виробництво чипів "Ельбрус" з тайванської фабрики TSMC до міста Зеленоград. Однак розташований там завод "Мікрон" зможе випускати процесори з техпроцесу 180-90 нм як мінімум через три роки.