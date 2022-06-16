Россия не может выпускать процессоры из-за санкций: как это отразится на рынке электроники

Государство и частные компании вложили миллиарды рублей в создание чипов, которые РФ не в состоянии производить самостоятельно.

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Российская компания "Байкал Электроникс" не может выпускать серверные процессоры Baikal-S из-за санкций со стороны Тайваня. Об этом сообщает "КоммерсантЪ", ссылаясь осведомленных источников.

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Компания представила Baikal-S в декабре 2021 года, а в мае 2022-го тайваньский производитель TSMS перестал выпускать российские процессоры на своих фабриках в связи с вторжением в Украину. Тайваньцы не только отказались заключать с "Байкал Электроникс" новые контракты, но и не отправляют в Россию уже готовые чипы Baikal-M, предназначенные для компьютеров и ноутбуков.

Топ-менеджер одного и предприятий РФ рассказал, что представители дизайн-центров, разрабатывающих электронику, признали проблемы на недавнем саммите. Они пришли к выводу, что нельзя рассчитывать на "Байкалы", ведь их поставки стали нестабильными из-за санкций, которые перекрыли доступ к зарубежным фабрикам и технологиям производства.

"Закладывать такой процессор в разработку новых компьютеров слишком рискованно", — заявил бизнесмен.

Один из представителей рынка электроники заявил, что Baikal-S заинтересовали нескольких крупных производителей. В частности, "Сбербанк" собирался использовать эту модель в случае, если российское правительство обяжет покупать технику только с отечественными чипами.

"Теперь, очевидно, серверов на этих процессорах в России не будет", — прокомментировал он.

По информации СМИ, "Байкал Электроникс" строил наполеоновские планы, планируя покорить рынок серверных процессоров. Летом 2021 года предприятие представил инвестиционную стратегию, рассчитанную до 2025 года, которая предусматривала выпуск Baikal-S и других микросхем. В 2022 году компания собиралась заказать у TSMC производство 300 тысяч процессоров и вдвое большее количество к 2025 году.

По мнению некоторых участников рынка, теперь разработчику придется отказаться от выпуска процессоров будущего поколения Baikal-S2, на создание которых Минпромторг уже выделил 5,64 млрд рублей — чипы обещали подготовить через четыре года. Основатель НПЦ "Элвис" Ярослав Петричкович добавил, что многие частные компании также инвестировали деньги в эти проекты, формировали новый рынок россиских чипов, существование которого сейчас под угрозой. Впрочем, "Байкал Электроникс" уверяет, что продолжает работу над всеми проектами, в том числе над моделями S и S2.

Максим Копосов, директор компании "Промобит", которая выпускает серверы и серверные хранилища на процессорах "Эльбрус", утверждает, что без доступа к Baikal-S на российском рынке будут активно использовать изделия из Китая и других стран, завезенные по "серому" импорту, например, продукцию компаний Intel и AMD. По мнению Копосова, разработчикам в РФ придется либо снизить технические характеристики процессоров для возможности производить их на российских заводах, либо же продавать дизайны иностранным компаниям.

Ранее писали, что Тайвань прекратил импорт современных чипов в Россию. Теперь РФ может выпускать только процессоры с топологией до 90 нм (уровня 2002 года), а с китайскими производителями договориться пока не удалось.

Недавно стало известно, что Россия решила перенести производство чипов "Эльбрус" с тайваньской фабрики TSMC в город Зеленоград. Однако расположенный там завод "Микрон" сможет выпускать процессоры по техпроцессу 180-90 нм спустя как минимум три года.