Армія Ірану представила першу дивізію бойових дронів для ВМФ (відео, фото)

Іран став єдиною країною на Близькому Сході, яка може запускати БПЛА з підводних човнів і не лише.

15 липня підрозділи Військово-морського флоту Ісламської Республіки Іран провели в Індійському океані навчання, у яких взяла участь перша дивізія безпілотних літальних апаратів. Про це повідомляє портал Overt Defence.

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Під час навчань іранська армія продемонструвала різні типи безпілотників. За даними інформаційного агентства IRNA, до дивізії входять кораблі та підводні човни, оснащені бойовими, розвідувальними й ударними дронами, вони приєдналися до південного флоту Ірану. Кількість засобів у підрозділі не розголошується, але відомо, що в ньому використовуються різні безпілотники, зокрема Pelican, Homa, Arash, Chamrosh, Jubin, Ababil-4 та Bavar-5, і на одному кораблі розміщуються до 50 літальних апаратів.

Islam Times пише, що згадані дрони успішно виконали всі вправи в межах навчань. Завдяки новій дивізії Іран став єдиною країною в регіоні, яка може запускати БПЛА з-під води.

На знімках, опублікованих іранськими ЗМІ, відображено три іранські військові кораблі, модифіковані для запуску дронів. Аналітики Overt Defence розпізнали підводний човен класу Kilo Tareq, який Іран замовив у Росії у 1988 році, субмарину Fateh, допоміжний корабель Delvar, а також десантний корабель Lavan. Останні два використовували для запуску БПЛА-камікадзе Arash і Ebail-2/3, а з підводного човна повітря піднімалися Pelican-2 і досить нова модель Homa.

Як повідомляє видання Tasnim News, пов'язане з Корпусом вартових ісламської революції Ірану, Homa є крилатим дроном, здатним літати подібно до літака та здійснювати вертикальну посадку. Про цю модель поки що відомо мало інформації, проте зовні він нагадує іранський дрон-камікадзе Meraj.

[ + – ] Іранський безпілотник Meraj Фото: Tesnim

Після навчань перед журналістами виступив головнокомандувач іранської армії генерал-майор Саєд Абдолрахім Мусаві та заявив, що безпілотники відіграють вирішальну роль у сучасній обороні. За словами командира, представлені іранські БПЛА мають високу ефективність та дозволять боротися з будь-якими погрозами та швидко реагувати на помилки ворогів.

"Ми повинні збільшити нашу оборонну міць через агресію і позицію імперіалістичної системи, і ця оборонна міць охоплює різні галузі. Найбільш важливим з них є питання про БПЛА та безпілотні літальні апарати як про нові галузі".

[ + – ] Карта нещодавніх атак безпілотників Ірану та терористичних груп, які підтримує Іран Фото: Tesnim

Командувач іранськими Військово-морськими силами адмірал Шахрам Ірані додав, що модернізація кораблів підтримки й оснащення флоту дронами збільшить бойовий потенціал армії. За його словами, завдяки БПЛА, здатним вести розвідку та розпізнавати об'єкти, військові зможуть уражати супротивників із висоти у тисячі кілометрів.

Раніше з'явилася інформація про те, що Іран планує постачати Росії ударні безпілотники, а також навчати операторів. Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив: за даними США, Тегеран готується відправити росіянам сотні БПЛА, зокрема й бойові моделі.

Фокус з'ясував, якими безпілотниками зараз має армія Ірану. У 2021 році супутник WorldView-2 відобразив цілий флот дронів, задіяний у навчаннях у районі Семнана. Аналітики розпізнали 154 літальні апарати, зокрема моделі, озброєні ракетами. За даними Bellingcat, іранська армія використовує дрони наведення, ударні та "камікадзе", які вибухають після зіткнення з ціллю. Найвідомішими є "Абабіль", "Мохаджер" та "Шахед 129".