Армія Ірану представила першу дивізію бойових дронів для ВМФ (відео, фото)
Іран став єдиною країною на Близькому Сході, яка може запускати БПЛА з підводних човнів і не лише.
15 липня підрозділи Військово-морського флоту Ісламської Республіки Іран провели в Індійському океані навчання, у яких взяла участь перша дивізія безпілотних літальних апаратів. Про це повідомляє портал Overt Defence.
Під час навчань іранська армія продемонструвала різні типи безпілотників. За даними інформаційного агентства IRNA, до дивізії входять кораблі та підводні човни, оснащені бойовими, розвідувальними й ударними дронами, вони приєдналися до південного флоту Ірану. Кількість засобів у підрозділі не розголошується, але відомо, що в ньому використовуються різні безпілотники, зокрема Pelican, Homa, Arash, Chamrosh, Jubin, Ababil-4 та Bavar-5, і на одному кораблі розміщуються до 50 літальних апаратів.
Islam Times пише, що згадані дрони успішно виконали всі вправи в межах навчань. Завдяки новій дивізії Іран став єдиною країною в регіоні, яка може запускати БПЛА з-під води.
На знімках, опублікованих іранськими ЗМІ, відображено три іранські військові кораблі, модифіковані для запуску дронів. Аналітики Overt Defence розпізнали підводний човен класу Kilo Tareq, який Іран замовив у Росії у 1988 році, субмарину Fateh, допоміжний корабель Delvar, а також десантний корабель Lavan. Останні два використовували для запуску БПЛА-камікадзе Arash і Ebail-2/3, а з підводного човна повітря піднімалися Pelican-2 і досить нова модель Homa.
Як повідомляє видання Tasnim News, пов'язане з Корпусом вартових ісламської революції Ірану, Homa є крилатим дроном, здатним літати подібно до літака та здійснювати вертикальну посадку. Про цю модель поки що відомо мало інформації, проте зовні він нагадує іранський дрон-камікадзе Meraj.
Після навчань перед журналістами виступив головнокомандувач іранської армії генерал-майор Саєд Абдолрахім Мусаві та заявив, що безпілотники відіграють вирішальну роль у сучасній обороні. За словами командира, представлені іранські БПЛА мають високу ефективність та дозволять боротися з будь-якими погрозами та швидко реагувати на помилки ворогів.
"Ми повинні збільшити нашу оборонну міць через агресію і позицію імперіалістичної системи, і ця оборонна міць охоплює різні галузі. Найбільш важливим з них є питання про БПЛА та безпілотні літальні апарати як про нові галузі".
Командувач іранськими Військово-морськими силами адмірал Шахрам Ірані додав, що модернізація кораблів підтримки й оснащення флоту дронами збільшить бойовий потенціал армії. За його словами, завдяки БПЛА, здатним вести розвідку та розпізнавати об'єкти, військові зможуть уражати супротивників із висоти у тисячі кілометрів.
Раніше з'явилася інформація про те, що Іран планує постачати Росії ударні безпілотники, а також навчати операторів. Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив: за даними США, Тегеран готується відправити росіянам сотні БПЛА, зокрема й бойові моделі.
Фокус з'ясував, якими безпілотниками зараз має армія Ірану. У 2021 році супутник WorldView-2 відобразив цілий флот дронів, задіяний у навчаннях у районі Семнана. Аналітики розпізнали 154 літальні апарати, зокрема моделі, озброєні ракетами. За даними Bellingcat, іранська армія використовує дрони наведення, ударні та "камікадзе", які вибухають після зіткнення з ціллю. Найвідомішими є "Абабіль", "Мохаджер" та "Шахед 129".