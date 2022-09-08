Netflix відкриває офіс у Польщі та шукає співробітників зі знанням української

Стримінговий сервіс хоче закріпити свої позиції у Центральній та Східній Європі та розвивати контент конкретного для цього регіону.

Американський стримінговий сервіс Netflix ще у березні цього року анонсував відкриття нового офісу у Варшаві, Польща. Як повідомляли в компанії, цей крок допоможе збудувати довгострокову співпрацю в Центральній та Східній Європі, а також готувати контент спеціально для цього регіону.

"Я дуже рада оголосити, що ми плануємо відкрити офіс Netflix у Центральній та Східній Європі у Варшаві наприкінці цього року, який функціонуватиме як центр для регіону. Офіс Netflix у Варшаві є для нас природним наступним кроком і допоможе налагодити довгострокову співпрацю у регіоні, а також поглибити наявні зв'язки, створивши нові можливості для творців та продюсерів контенту", — прокоментувала тоді Ганна Зур, менеджерка із комунікацій.

Наразі провайдер медійних послуг комплектує штат нового польського офісу. Відповідні вакансії опубліковано на місцевому сайті Netflix.

Зокрема, компанія шукає менеджера із соціального маркетингу з обов'язковим знанням англійської та як мінімум однієї мови країн Центральної та Східної Європи, а саме — польської, чеської, румунської, угорської чи української.

Аналогічні вимоги висуваються до менеджера з маркетингу.

Також у претендентів має бути релевантний досвід роботи на ринках Центральної та Східної Європи, включаючи Україну.

Нагадаємо, у липні стало відомо, що Україна та стримінговий сервіс Netflix розпочали співпрацю. Спеціальні програми мають допомогти творцям з України, які постраждали від війни, продовжувати творити.

У квітні ми писали про те, що Netflix втратив 700 тис. абонентів у РФ, а його акції впали на 25%. Також компанія втратила своїх підписників у Європі, країнах Африки та на Близькому Сході.