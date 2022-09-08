Netflix открывает офис в Польше и ищет сотрудников со знанием украинского

Стриминговый сервис хочет закрепить свои позиции в Центральной и Восточной Европе и развивать контент конкретного для этого региона.

Американский стриминговый сервис Netflix еще в марте этого года анонсировал открытие нового офиса в Варшаве, Польша. Как сообщали в компании, этот шаг поможет построить долгосрочное сотрудничество в Центральной и Восточной Европе, а также готовить контент специально для этого региона.

"Я очень рада объявить, что мы планируем открыть офис Netflix в Центральной и Восточной Европе в Варшаве в конце этого года, который будет функционировать как центр для региона. Офис Netflix в Варшаве является для нас естественным следующим шагом и поможет наладить долгосрочное сотрудничество в регионе, а также углубить существующие связи, создав новые возможности для создателей и продюсеров контента", – прокомментировала тогда Анна Зур, менеджер по коммуникациям.

В настоящее время провайдер медийных услуг комплектует штат нового польского офиса. Соответствующие вакансии опубликованы на местном сайте Netflix.

В частности, компания ищет менеджера по социальному маркетингу с обязательным знанием английского и как минимум одного языка стран Центральной и Восточной Европы, а именно – польского, чешского, румынского, венгерского или украинского.

Аналогичные требования выдвигаются и к менеджеру по маркетингу.

Также у соискателей должен быть релевантный опыт работы на рынках Центральной и Восточной Европы, включая Украину.

Напомним, в июле стало известно, что Украина и стриминговый сервис Netflix начали сотрудничество. Специальные программы должны помочь создателям из Украины, пострадавшим от войны, продолжать творить.

В апреле мы писали о том, что Netflix лишился 700 тыс. абонентов в РФ, а его акции упали на 25%. Также компания потеряла своих подписчиков в Европе, странах Африки и на Ближнем Востоке.