Дрон проникнув у надсекретну "Зону 51" непомітно для військових США та зняв усе на відео

Ні армія, ні правоохоронці навіть не підозрювали про стеження, поки оператор не опублікував фото і відео.

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У США оператор зміг непомітно завести літальний дрон на надсекретну військову базу "Зона 51" та зняти її на камеру. Подробиці з'ясував портал Military Monitoring.

Власник сайту під назвою "Dreamland Resort: Area 51" Йорг Арну багато років займається дослідженням "Зони 51", яка через свою секретність дала основу для безлічі теорій, за чутками, там військові вивчають захоплені НЛО та космічних прибульців. Американець скористався інструкціями, знайденими в Інтернеті, обійшов армійські системи захисту за допомогою дрона, а потім зробив 92 фотографії та зняв 10-хвилинне відео на території об'єкта.

Раніше вважалося, що БПЛА не можуть проникнути в "Зону 51" через обладнання, яке глушить сигнали GPS, проте оператор зміг провести пристрій безпечним маршрутом. Йорг Арну вибрав дрон із легкого матеріалу, щоб його не помічали радари, а також увімкнув батарею великої місткості для далекого перельоту.

Цікаво, що армія та влада США навіть не підозрювали про проникнення на надсекретну базу, поки американець не опублікував зняті кадри та не оприлюднив GPS-координати свого польоту. Йорга Арну швидко вирахували та затримали у його будинку в місті Рейчел, штат Невада. Наразі правоохоронці ведуть розслідування.

Раніше в Бельгії вчені розробили технологію, яка дозволяє будь-яким дронам стежити за людьми за допомогою Wi-Fi. Система вловлює специфічні сигнали від гаджетів навіть крізь стіни та показує їхнє розташування в будинку.

Писали також, що у США розробили нову систему DroneHunter F700 для боротьби з безпілотниками. Квадрокоптер оснастили міцною мережею, яка ловить дрони-порушники. Після упіймання пташок можна скинути на парашуті або доставити на військову базу.