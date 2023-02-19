Хакери атакують шведські компанії та органи влади через спалення Корану

За повідомленням організації Anonymous Sudan, кібератаки триватимуть до вівторка. У Мін'юсті повідомили, що станом на ранок неділі не працювали урядові ресурси та сайти бізнесу.

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У вихідні низка сайтів шведських компаній зазнали хакерської атаки. Про це у неділю, 19 лютого, повідомляє шведське видання SVT.

"Ми знаємо про це і намагаємося допомогти постраждалим, які зазнають атак просто зараз", — прокоментувала події Емелі Рууд, прессекретарка Міністерства юстиції Швеції.

Хакерська група Anonymous Sudan повідомила на своєму каналі Telegram, що планує здійснити хакерські атаки на кілька шведських сайтів. Протягом недільного ранку кілька сайтів не працювали або мали проблеми, включно із сайтом bank-id, Kivra та Vattenfall. Крім того, в неділю вранці проблеми виникли і на інших веб-сайтах. Серед них SOS Alarm, який не працював деякий час, але зараз, за повідомленнями, відновив роботу.

Позиція Anonymous Sudan

Хакери з організації Anonymous Sudan заявляють, що протестують проти акцій зі спалення Корану в Стокгольмі.

"Ми вибачаємося перед усіма невинними мешканцями Швеції, але в неділю в багатьох речах будуть великі перебої. Ми сподіваємося, що ви будете терплячі, але ми повинні це зробити тому, що вони спалили Коран", — сказано в повідомленні хакерів.

У Telegram група також пише, що кібератаки триватимуть до вівторка.

Акція зі спалення Корану в Швеції

21 січня лідер данської ультраправої партії "Жорсткий курс" (Stram Kurs) Расмус Палудан підпалив священну книгу мусульман перед турецьким посольством у Стокгольмі (Швеція) і пригрозив, що робитиме це, допоки "Туреччина не прийме Швецію до НАТО".

26 січня в Інституті досліджень глобальних загроз і демократії Роберта Лансінга дійшли висновку, що спецслужби Російської Федерації могли використовувати лідера датської партії "Жорсткий курс" Расмуса Палудана для дестабілізації ситуації у Швеції та блокування її вступу до Північноатлантичного альянсу.

27 січня Палудан повторив свою акцію у столиці Данії Копенгагені. Активіст заявив, що такі акції відбуватимуться щоп'ятниці.