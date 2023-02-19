Хакеры атакуют шведские компании и органы власти из-за сожжения Корана

По сообщению организации Anonymous Sudan, кибератаки продолжатся до вторника. В Минюсте сообщили, что по состоянию на утро воскресенья не работали правительственные ресурсы и сайты бизнеса.

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В выходные ряд сайтов шведских компаний подверглись хакерской атаке. Об этом в воскресенье, 19 февраля, сообщает шведское издание SVT.

"Мы знаем об этом и пытаемся помочь пострадавшим, которые подвергаются атакам прямо сейчас", — прокомментировала события Эмели Рууд, пресс-секретарь Министерства юстиции Швеции.

Хакерская группа Anonymous Sudan сообщила на своем канале Telegram, что планирует осуществить хакерские атаки на несколько шведских сайтов. В течение воскресного утра несколько сайтов не работали или имели проблемы, включая сайт bank-id, Kivra и Vattenfall. Кроме того, в воскресенье утром проблемы возникли и на других веб-сайтах. В их числе SOS Alarm, который не работал некоторое время, но сейчас, по сообщениям, возобновил работу.

Позиция Anonymous Sudan

Хакеры из организации Anonymous Sudan заявляют, что протестует против акций по сожжению Корана в Стокгольме.

"Мы приносим свои извинения всем невинным жителям Швеции, но в воскресенье во многих вещах будут большие перебои. Мы надеемся, что вы будете терпеливы, но мы должны это сделать, потому что они сожгли Коран", — сказано в сообщении хакеров.

В Telegram группа также пишет, что кибератаки будут продолжаться до вторника.

Акция по сожжению Корана в Швеции

21 января лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" (Stram Kurs) Расмус Палудан поджег священную книгу мусульман перед турецким посольством в Стокгольме (Швеция) и пригрозил, что будет делать это, пока "Турция не примет Швецию в НАТО".

26 января в Институте исследований глобальных угроз и демократии Роберта Лансинга пришли к выводу, что спецслужбы Российской Федерации могли использовать лидера датской партии "Жесткий курс" Расмуса Палудана для дестабилизации ситуации в Швеции и блокировки ее вступления в Североатлантический альянс.

27 января Палудан повторил свою акцию в столице Дании Копенгагене. Активист заявил, что такие акции будут проходить каждую пятницу.