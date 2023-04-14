"Кошмарять ворога": командир ЗСУ розкрив особливості застосування дронів у бою

Оператори дронів стали невід'ємною частиною будь-якого підрозділу ЗСУ, допомагаючи як артилерії, так і штурмовикам.

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Взвод безпілотних літальних апаратів 71 окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ вдень і вночі вистежує окупантів на передовій. Командир відділення з позивним "Арт" розповів про особливості застосування дронів у ролику, опублікованому в Facebook.

Взвод БПЛА щодня вистежує з неба десятки, а то й сотні російських солдатів, змушуючи їх ховатися в окопах та землянках. За словами командира, на початку повномасштабної війни до груп БПЛА ставилися скептично, оскільки не могли оцінити потенціал цивільних дронів, але згодом вони стали обов'язковою складовою будь-якого підрозділу. За допомогою дронів українські оператори наводять артилерію, дозволяючи стріляти набагато влучніше.

"Коли ми спостерігаємо, що нашій артилерії вдається вразити мету з першого пострілу — це викликає захоплення. Звичайно, це приходить із досвідом, з практикою. Навіть якщо не потрапляють з першого пострілу — це кошмарить ворога, він не встигає окопатися, закріпитися", — зазначив Арт.

Успішний артилерійський обстріл допомагає піхоті ЗСУ штурмувати позиції окупантів, добиваючи вцілілих ворогів. На опублікованих кадрах можна побачити, як українські піхотинці розстрілюють бійців ЗС РФ в окопах.

"Ми розуміємо, що ми ланка чогось більшого, що ми тут не просто так", — поділився командир. — "Ми докладемо всіх зусиль, щоб цього року перемогти. До зустрічі вдома".

Раніше військовослужбовець ЗСУ Ярина Чорногуз розкрила, як правильно використовувати БПЛА, щоб не втрачати їх на передовій. За її словами, дрони дуже часто збивають під час боїв, тому операторам необхідно дотримуватися п'яти основних правил.

У березні артилеристи ЗСУ отримали українські безпілотники Shark. Вони вже допомагають виявляти позиції росіян та вести за ними прицільний вогонь із високою точністю.