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Діджитал

Розвідувальний дрон SKIRON-X тепер літає далі та довше: що змінилося (відео)

SKIRON-X, eVTOL, дрон, БПЛА
Фото: Aurora Flight Sciences | SKIRON-X отримав значні покращення автономності та стійкості.

Повністю електричний eVTOL може злітати звідки завгодно та отримав зручнішу систему заміни модулів для проведення різних операцій на полі бою.

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Aurora Flight Sciences, що є частиною Boeing, представила другу версію свого малого безпілотного літального апарату SKIRON Expeditionary (SKIRON-X), повідомляється на офіційному сайті компанії. Цей БПЛА поєднує зручність eVTOL з великим часом польоту.

Інженерам компанії вдалося покращити використання батареї дрона шляхом удосконалення системи пропульсії, програмного забезпечення та стандартів польоту. Зі збереженням тієї ж ваги під час зльоту (близько 22 кг) максимальний час польоту було збільшено до трьох годин.

Крім того, SKIRON-X тепер краще справляється з рвучким вітром, а переходи від вертикального до горизонтального польоту проходять плавно і швидко. Автоматичне відновлення після звалювання на малій швидкості м'якше, ніж у будь-якого іншого eVTOL, стверджують розробники.

Розвідувальний SKIRON-X оснащений системою камер HD55 EO/IR від Trillium, які можна швидко та легко замінити для виконання різних бойових розвідувальних завдань – для цього потрібно менше ніж хвилина.

SKIRON-X, eVTOL, дрон, БПЛА Fullscreen
Заміна моделей камери тепер займає менше хвилини
Фото: Aurora Flight Sciences

Інші особливості, які роблять SKIRON-X зручним для використання на фронті – це його здатність злітати та сідати де завгодно, його швидке та легке збирання. SKIRON-X виробляється на головному заводі Aurora у Манассасі, штат Вірджинія. Компанія займається виробництвом різних авіаційних систем, починаючи з 1989 року, і за цей час отримала понад 150 патентів на свої розробки.

Можливості дрону SKIRON-X.

Раніше Фокус писав, що нещодавно був спроєктований eVTOL схожий на Boeing CH-47 Chinook, який літатиме на водні.