Разведывательный дрон SKIRON-X теперь летает дальше и дольше: что изменилось (видео)
Полностью электрический eVTOL может взлетать откуда угодно и получил более удобную систему замены модулей для проведения различных операций на поле боя.
Aurora Flight Sciences, являющаяся частью Boeing, представила вторую версию своего малого беспилотного летательного аппарата SKIRON Expeditionary (SKIRON-X), сообщается на официальном сайте компании. Этот БПЛА сочетает в себе удобство eVTOL с большим временем полета.
Инженерам компании удалось улучшить использование батареи дрона за счет совершенствования системы пропульсии, программного обеспечения и стандартов полета. При сохранении того же веса при взлете (около 22 кг) максимальное время полета было увеличено до трех часов.
Кроме того, SKIRON-X теперь лучше справляется с порывистым ветром, а переходы от вертикального к горизонтальному полету проходят плавно и быстро. Автоматическое восстановление после сваливания на малой скорости более мягкое, чем у любого другого eVTOL, утверждают разработчики.
Разведывательный SKIRON-X оснащен системой камер HD55 EO/IR от Trillium, которые можно быстро и легко заменить для выполнения различных боевых разведывательных задач – для этого потребуется меньше минуты.
Другие особенности, которые делают SKIRON-X удобным для использования на фронте — это его способность взлетать и садиться где угодно, его быстрая и легкая сборка. SKIRON-X производится на головном заводе Aurora в Манассасе, штат Вирджиния. Компания занимается производством различных авиационных систем начиная с 1989 года, и за это время получила более 150 патентов на свои разработки.
Ранее Фокус писал, что недавно был cпроектирован eVTOL похожий на Boeing CH-47 Chinook, который будет летать на водороде.