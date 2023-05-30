За атакою безпілотників на Москву стоять ПВК "Вагнер" та ФСБ: думка експерта

Дрони почали збивати лише над Московською областю, і це свідчить про те, що їх могли запустити десь поблизу.

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Міністерство оборони Росії звинуватило Україну в атаці безпілотників на Москву 30 травня, але не надало жодних доказів. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко припустив, що їх запустили самі росіяни через внутрішні розбіжності між Федеральною службою безпеки та Міністерством оборони РФ.

Аналітик звернув увагу, що 3 травня два БПЛА вдарили по куполу на Кремлі. Тоді Міноборони також звинуватили Україну, але керівник Центру аналізу стратегій та технологій Руслан Пухов в інтерв'ю Financial Times заявив: дрони могли запустити з Підмосков'я, щоб оминути ППО. Руслан Пухов, то поясню — це офіцер російського ГУ ГШ ЗС РФ (ГРУ), який займається пропагандою в експертному середовищі і, на думку Коваленка, озвучив позицію російської розвідки.

"Тепер, по Москві реалізується наліт ще більшою кількістю дронів, 8 або 25, не має значення, головне факт, що якщо це Україна, то такий масовий рій зміг пролетіти сотні кілометрів для російської столиці абсолютно безперешкодно. Тобто, яке звучить з усього цього питання? Правильно ... Шойгу, Герасимов, де ППО?" — додав автор.

Олександр Коваленко припустив, що Євген Пригожин та його ПВК "Вагнер", а також їхні "куратори" із ФСБ можуть запускати дрони з Московської області. Вони вже давно мають конфлікт з Міноборони, який 30 травня отримав продовження у вигляді звернення Пригожина через атаку безпілотників.

"Абсолютно не виключаю, що цей наліт на Москву — це внутрішній фактор загострення конфронтації між силовими структурами, ФСБ і МО РФ. І чергове агресивне буркотіння Пригожина на адресу Шойгу і Герасимова тому лише підтвердження. Що тут скажеш. Вболіваємо за обидві сторони", — підсумував Олександр Коваленко.

Він також звернув увагу, що Міноборони заявило про поразку 8 безпілотників, хоча ЗМІ зі слів очевидців нарахували від 25 до 32 БПЛА. Цікавий момент, військове керівництво Росії заявило про 3 дрони, збиті засобами радіоелектронної боротьби — саме стільки ж врізалися в будівлі.

"Тобто збивши дрони з курсу польоту засобами РЕБ, а не вогневої поразки, російські військові направили їх на російські житлові будинки", — резюмував експерт.

Раніше писали, якими дронами ЗСУ могли атакувати Москву і що про них відомо. Російські експерти назвали трьох кандидатів: "Синиця", "Бобер" та UJ-22.