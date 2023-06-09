"Витратили купу сил": як нові станції та дрони допомагають ЗСУ бити окупантів (відео)

Українці продовжують удосконалити безпілотні технології, прискорюючи перемогу над російською армією.

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Воїни 109 бригади Збройних сил України успішно застосовують дрони-камікадзе та нову станцію управління дронами-камікадзе, яка допомагає знищувати російські війська. Про це повідомили в Telegram представники лабораторії БПЛА "Дронарня" з Києва.

7 червня військовослужбовець Єгор Фірсов поділився відеозаписом атаки 109-ї бригади ТрО на кулеметну точку окупантів. Одна з груп застосувала FPV-дрон із саморобним боєприпасом, який надали ССО "Геній", і за допомогою очок віртуальної реальності направила його прямо на позицію ЗС РФ, розташовану в окопі під деревами. В результаті кулеметне гніздо знищено разом із росіянами.

"Перший наш виліт на дроні-камікадзе був успішним! Я навіть розплакався сьогодні — ми стільки місяців йшли до цього, багато тренувалися і витратили купу сил, щоб професійно освоїти дрон-камікадзе", — написав Єгор Фірсов у Twitter.

"Дронарня" пише, що бійцям зі 109-ї бригади допомогла наземна станція, розроблена та зібрана у київській майстерні. Вона посилює зв'язок між БПЛА та операторами під час керування, що підвищує надійність роботи літальних апаратів та шанси на успішне ураження техніки.

На своєму сайті "Дронарня" зазначає, що станція складається з виносної щогли з антенами, пульта управління, монітора, цифрового відеореєстратора (DVR) та двох акумуляторів. Все разом важить 15 кг і може працювати до 5 годин без підзарядки.

Наземна станція "Дронарні" Фото: Скриншот Наземна станція "Дронарні" Фото: Скриншот

Раніше писали, як група волонтерів збирає безпілотники для ЗСУ у лабораторії "Дронарня". Керівник проєкту Максим Шеремет каже, що майстерня розпочала роботу у березні 2022 року і до січня зібрала понад 800 БПЛА.

Повідомляли також, що "Дронарня" збирає ударні дрони "Великий Бандерик", які підіймають боєприпаси загальною вагою до 8 кг. Безпілотник здатний пролетіти 8 км та скинути бомби на голови росіян.