Папа Римський випустив правила щодо використання ШІ: про що в них ідеться

Папа Франциск склав список рекомендацій разом з Університетом Санта-Клари.

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Ватикан і вчені спільно розробили рекомендації для технологічних компаній, які займаються розробкою штучного інтелекту, повідомляє Gizmodo. Ці своєрідні правила покликані підвищити етику використання і створення нейромереж, щоб і вчені були задоволені, і церква, і соціум не постраждав.

Чому церква об'єдналася з ученими у сфері ШІ

Католицька церква та науковці сформували нову організацію під назвою Інститут технологій, етики та культури (ITEC). І перший проєкт ITEC — це довідник під назвою "Етика в епоху проривних технологій: операційна дорожня карта".

Його Святість і його соратники можуть здатися не надто очевидним вибором для обговорення штучного інтелекту, але у Ватикані вважають, що такою спільною роботою можуть досягти остаточного розуміння і взаємодії з науковим світом.

"У Папи завжди був широкий погляд на світ і людство, і він вважає, що технології — це добре. Але в міру його розробки приходить час ставити більш глибокі запитання", — сказав отець Брендан в інтерв'ю журналістам.

Замість того щоб чекати, поки уряди встановлять правила для революційної галузі, ITEC сподівається надати керівництво для людей у технологічних компаніях, які вже борються з найскладнішими питаннями ШІ.

Католицька церква і вчені сформували нову організацію ITEC Фото: Getty Images

Про що йдеться в правилах для ШІ

Загалом, у книзі пропонується створювати цінності, організовані навколо набору принципів, щоб компанії керувалися ними під час розроблення ШІ та могли уникнути етичних проблем, які доведеться вирішувати постфактум.

Головним постулатом є те, що "будь-які наші дії мають бути спрямовані на загальне благо людства та довкілля". Так само в правилах акцентується увага на "повазі людської гідності та прав", а також на "сприянні прозорості та зрозумілості". Загалом рекомендації розбиті на 46 конкретних практичних кроків, доповнених визначеннями, прикладами та практичними кроками.

Наприклад, принцип "повага до людської гідності та прав" включає акцент на "Конфіденційність і приватність". Щоб реалізувати цю ідею на практиці, у книзі міститься заклик "не збирати більше даних, ніж потрібно", і йдеться про те, що "зібрані дані повинні зберігатися таким чином, щоб оптимізувати захист приватного життя і конфіденційності". Насамперед це стосується фінансових, медичних і юридичних даних.

Ватикан приділяє особливу увагу питанню безпеки персональних даних людей Фото: Getty

Як і хто займається етикою та правилами для ШІ

Ватикан — не єдина організація, яка переймається питаннями про майбутнє ШІ та технологій. Лише за кілька місяців після того, як OpenAI випустила ChatGPT для всього світу, генеральний директор компанії Сем Альтман уже зустрічався з президентом Байденом і свідчив перед Конгресом про те, як слід регулювати ШІ.

ЄС уже запропонувала на розгляд закон, який повинен буде регулювати розробку і використання нейромереж на території співдружності. Причому цей закон доволі жорсткий і через нього Google все ніяк не наважиться випустити свого чат-бота Bard на європейський ринок.

Створенням законів, що регулюють штучний інтелект загалом сьогодні зайнята більшість провідних країн світу. Десь готуються ухвалити цілі закони, а десь просто вводять регуляційні правила. Але загалом усе людство вже зрозуміло, що нова галузь ІТ уже прийшла в наш світ і залишиться в ньому до кінця людства, а може й довше.

Раніше Фокус писав, що Китай має намір обігнати США в гонці ШІ: витрачає величезні гроші, але чи зможе "перемогти"?