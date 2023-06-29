Папа Римский выпустил правила по использованию ИИ: о чем в них говорится

Папа Франциск составил список рекомендаций вместе с Университетом Санта-Клары.

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Ватикан и ученые совместно разработали рекомендации для технологических компаний, которые занимают разработкой искусственного интеллекта, сообщает Gizmodo. Эти своеобразные правила призваны повысить этику использования и создания нейросетей, чтобы и ученые были довольны и церковь и социум не пострадал.

Почему церковь объединилась с учеными в сфере ИИ

Католическая церковь и ученые сформировали новую организацию под названием Институт технологий, этики и культуры (ITEC). И первый проект ITEC — это справочник под названием "Этика в эпоху прорывных технологий: операционная дорожная карта".

Его Святейшество и его соратники могут показаться не слишком очевидным выбором для обсуждения искусственного интеллекта, но в Ватикане считают, что такой совместной работой могут достичь окончательного понимания и взаимодействия с научным миром.

"У Папы всегда был широкий взгляд на мир и человечество, и он считает, что технологии — это хорошо. Но по мере его разработки приходит время задавать более глубокие вопросы", — сказал отец Брендан в интервью журналистам.

Вместо того чтобы ждать, пока правительства установят правила для революционной отрасли, ITEC надеется предоставить руководство для людей в технологических компаниях, которые уже борются с самыми сложными вопросами ИИ.

Католическая церковь и ученые сформировали новую организацию ITEC Фото: Getty Images

О чем говорится в правилах для ИИ

В целом, в книге предлагается создавать ценности, организованные вокруг набора принципов, чтобы компании руководствовались ими при разработке ИИ и могли избежать этических проблем, которые придется решать постфактум.

Главным постулатом является то, что "любые наши действия должны быть направлены на общее благо человечества и окружающей среды". Так же в правилах акцентируется внимание на "уважении человеческого достоинства и прав", а также на "содействии прозрачности и понятности". В целом рекомендаций разбиты на 46 конкретных практических шагов, дополненных определениями, примерами и практическими шагами.

Например, принцип "уважение человеческого достоинства и прав" включает акцент на "Конфиденциальность и приватность". Чтобы реализовать эту идею на практике, в книге содержится призыв "не собирать больше данных, чем необходимо", и говорится, что "собранные данные должны храниться таким образом, чтобы оптимизировать защиту частной жизни и конфиденциальности". Прежде всего это касается финансовых, медицинских и юридических данных.

Ватикан уделяет особое внимание вопросу безопасности персональных данных людей Фото: Getty

Как и кто занимается этикой и правилами для ИИ

Ватикан — не единственная организация, задающаяся вопросами о будущем ИИ и технологий. Всего через несколько месяцев после того, как OpenAI выпустила ChatGPT для всего мира, генеральный директор компании Сэм Альтман уже встречался с президентом Байденом и свидетельствовал перед Конгрессом о том, как следует регулировать ИИ.

ЕС уже предложила на рассмотрение закон, который должен будет регулировать разработку и использование нейросетей на территории содружества. Причем этот закон довольно жесткий и из-за него Google все никак не решится выпустить своего чат-бота Bard на европейский рынок.

Созданием законов, регулирующим искусственный интеллект в целом сегодня занято большинство ведущих стран мира. Где-то готовятся принять целые законы, а где-то просто вводят регуляционные правила. Но в целом, все человечество уже поняло, что новая область ИТ уже пришла в наш мир и останется в нем до конца человечества, а может и дольше.

Ранее Фокус писал, что Китай намерен обогнать США в гонке ИИ: тратит огромные деньги, но сможет ли "победить"?