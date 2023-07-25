"Працює безвідмовно": оновлений дрон SARISA став ще точніше стріляти ракетами (відео)

Безпілотник зміг вразити ціль над Босфором, попри сильний вітер. У цьому йому допомогла нова технологія прицілювання.

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Безпілотник SARISA виробництва компанії SAS Technology з 2,75-дюймовими ракетами успішно пройшов друге вогневе випробування. Про це пише грецьке медіа Pentapostagma.

Компанія-розробник зазначає, що друге випробування дрон пройшов бездоганно і всі технології, якими був оснащений безпілотник, не дали збою. Так, нова система, призначена для зміни кута пускової установки у вертикальній площині та допомоги в прицілюванні, працювала безвідмовно.

Попри сильні пориви вітру, які в районі Босфору сягали швидкості 12 метрів на секунду, прицілювання в точку відносно берегової лінії безпілотник виконав точно. Крім того, аеродинамічні та механічні втручання, раніше виконані командою розробників SAS Technology, значно зменшили гіперзвуковий зворотний зв'язок вихлопу ракети.

ЗМІ зазначає, що SAS Technologyк після успішного завершення етапу роботи над БПЛА SARISA, оснащеного 2,75-дюймовими ракетами, почала готуватися до тактичних випробувань з використанням серійних моделей.

У самій компанії говорять про те, що SARISA може стати основою розвитку збройних безпілотних літальних апаратів для грецьких збройних сил. Саме цей безпілотник може свого часу визначити боєздатність грецької армії на полі болю, оскільки сучасна військова історія вже знає такі приклади. Серед них — бойові дії в Україні, Лівії та Нагірному Карабасі.

Нагадаємо, 23 травня стало відомо про те, що дрон SARISA SRS-1X почав запускати ракети Hydra 70. У компанії SAS Technology запевняють, що першими змогли запустити ракету калібру 70 мм за допомогою настільки легкого і малогабаритного дрона. Вони сподіваються, що SARISA зможе замінити дорогі ударні вертольоти.

Також ЗМІ писали про те, чому ракети Hydra 70 використовуються вже 70 років. Їх розробили ще в 1940 роках, але багато розвинених країн, включно зі США, продовжують тримати їх на озброєнні через низку переваг.