РЕБ Росії більше не страшна: Україна отримає поліпшені дрони RQ-35 Heidrun (відео)

За деякими даними, Німеччина надішле нам 80 таких модернізованих данських БПЛА через компанію Dynamit Nobel Defense. Але терміни поставки тримають у секреті, як і оновлену конфігурацію БПЛА.

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Німеччина надасть Україні розвідувальні безпілотники RQ-35 Heidrun з модернізованими системами захисту від російських систем радіоелектронної боротьби. Як повідомляє сайт UAS Vision, посилаючись на заяву від Офісу канцлера, рішення вже ухвалено, але строки та кількість поставок поки невідомі.

Утім, якщо вірити інформації з авторитетного німецького порталу Soldat und Technik, Україна має незабаром отримати 80 штук цих розвідувальних дронів. Поставками займатиметься німецька компанія Dynamit Nobel Defense, яка вже підписала угоду з виробником дронів — данською Sky-Watch. Співпраця між двома компаніями спрямована на інтеграцію безпілотника RQ-35 Heidrun з цифровими технологіями "датчик-стрілок", розробленими DND. Крім того, DND відіграватиме роль партнера Sky-Watch зі збуту.

Безпілотник RQ -35 Heidrun призначений для ведення маловисотної розвідки, спостереження і рекогностування. ЗСУ вже закуповували ці дрони через фонд United24 за підтримки актора із "Зоряних Війн" Марка Гемілла. Восени 2022 року Марк Гемілл став амбасадором проєкту United24, який призначений для збору грошей на потреби ЗСУ. Актор захопився мужністю українців під час війни. Кошти на купівлю безпілотника в розмірі 6,1 млн гривень вдалося зібрати через додаток "Повітряна тривога".

Нашим бійцям дуже сподобався цей безпілотник, а виробник, отримавши реальні відгуки з поля бою, модернізував його поліпшеним захистом від РЕБ. Звісно, дані щодо модернізації засекречені, але інженери компанії зазначають, що тепер RQ-35 Heidrun може літати в повітряному просторі, де відсутній сигнал GPS.

Характеристики RQ-35 Heidrun

Час розгортання: 5 хв.

Час польоту: 90 хв.

Вага корисного навантаження: 2,3 кг.

Огляд камери: 360 градусів.

Швидкість: 60 км/год.

Стеля висоти: 3,5 км.

Дальність управління: 10-12 км (візуально), до 30 км (через трекерну антену).

Раніше Фокус розповідав, що українські військові показали антидронову систему в бою. Пристрій дає змогу солдатам приземляти безпілотники окупантів на відкритій місцевості та зсередини приміщень.