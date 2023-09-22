Honor не буде як Huawei випускати свої чипи: продовжить використовувати Qualcomm і MediaTek

У компанії Honor вважають, що компанії Qualcomm (США) і MediaTek (Тайвань) пропонують "найкращі рішення".

Related video

Бренд Honor, який раніше належав компанії Huawei, не збирається займатися розробкою і виробництвом власних чипів, оскільки у виробників процесорів Qualcomm і MediaTek мають кращі пропозиції. Про це повідомляє South China Morning Post з посиланням на слова гендиректора Honor Джорджа Чжао Міна.

Компанії Huawei довелося розлучитися зі своїм брендом Honor після того, як США ввели технологічні санкції проти Huawei, звинувативши компанію в шпигунстві. У результаті вже кілька років поспіль смартфони Huawei, що працюють на ОС Andriod, не можуть отримати доступ до фірмових сервісів Google, що стало причиною значного спаду популярності Huawei на світовому ринку. Після продажу бренду Honor смартфони під цією маркою стали "чистими" і не підлягають санкціям та отримують сервіси Google.

У вересні Honor збільшив своє фінансування свого науково-дослідного підрозділу до $142,5 млн, і експерти ринку зробили висновок, що Honor, зберігши родинні зв'язки з Huawei (до топменеджменту Honor входять колишні співробітники Huawei), так само як і санкційний бренд, займеться розробкою і виробництвом власних сучасних процесорів.

Нагадаємо, Huawei випустив свій смартфон Mate 60 Pro на 7-нм процесорі Kirin 9000s виробництва китайської фабрики SMIC, що стало шоком для США. Вашингтон заявляв, що завдяки їхнім технологічним санкціям проти Китаю, які підтримали монополісти на ринку літографічного обладнання (Японія і Нідерланди), у КНР не вийде розробляти сучасні напівпровідники.

Джордж Чжао Мін колись працював у Huawei, а тепер керує брендом Honor Фото: Honor

Однак, за словами генерального директора Джорджа Чжао Міна, Honor не планує розробляти власні передові чипи, оскільки Qualcomm (США) і MediaTek (Тайвань) пропонують "найкращі рішення". Глава компанії уточнив, що інженери Honor зосередяться на неосновних чипах, таких як C1, для покращення сигналу 5G.

Так само гендиректор бренду спростував чутки про те, що Honor може повернутися в лоно Huawei. Він сказав, що власник бренду Honor — компанія Zhixin New Information Technology — до якої входить 30 агентів і дилерів, розглядає Huawei як ще одного конкурента в індустрії смартфонів.

За даними Counterpoint Research, у всьому світі поставки Honor зросли на ринках Європи, Близького Сходу і Латинської Америки. Але Honor, як і раніше, не увійшла до п'ятірки найкращих виробників смартфонів у другому кварталі, в якій домінували Samsung, Apple, Xiaomi, Oppo і Vivo.

Раніше Фокус повідомляв, що звичайний смартфон вперше під'єднали до 5G через супутник. Це дозволити забезпечити зв'язком користувачів у місцях без покриття оператора.