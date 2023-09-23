У Москві створюють мережу від українських БПЛА за допомогою РЕБ: що відомо

На базі інфраструктури операторів мобільного звʼязку планують покрити Москву та область станціями радіолокаційної боротьби. Безпілотники та ракети мають губити звʼязок та падати або переходити в інший режим, що зменшить точність.

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Росія почала створювати мережу радіоелектронних засобів для захисту від крилатих ракет та безпілотників. Про це повідомляє український військовий та експерт Сергій Бескрестнов з позивним "Флеш" у своєму телеграм-каналі.

Окупанти планують створити мережу передавачів РЕБ, які "закриють" Москву та область. Для цього буде використовуватись інфраструктура операторів мобільного звʼязку, як зазначає "Флеш" — це цілком логічний крок. Оператори мають електроживлення, висоти та канал передачі даних для керування. Мережа матиме два завдання:

заглушити сигнали навігації на великій площі, щоб крилаті ракети та БПЛА змушені були перейти в автономну систему навігації та їх точність впала;

заглушити засоби навігації БПЛА без інерційних систем, щоб ті втратили ціль, не могли її знайти, і впали витративши паливо.

Він додав, що поодинокі станції не будуть ефективними, тому потрібна саме велика мережа РЕБів, яка закриє велику площу. Існує антена CRPA для подолання перешкод, яка у РФ відома під назвою "Комета-М". Вона здатна придушувати сигнал навігації та визначати перешкоди. Проте CRPA не буде ефективним у випадку великої мережі джерел перешкод.

За оцінками фахівця, мережа передавачів має бути на віддалені 20-30 км одна від одної та мати потужність до 100 Ватт кожна. Концепція створення мережі на базі операторів звʼязку ідеально впишеться у технічні умови РФ, пише автор. Завдяки тому, що РЕБ буде на висоті, шкода здоровʼю буде мінімальною.

CRPA антени у дешеві дрони не будуть ставити, а відтак заглушити їхній сигнал буде простіше. Якщо на БПЛА перемкнути робочу частоту, то РЕБ не буде ефективним допоки ворог не змінить на ньому частоти. Інша справа супутниковий канал навігації — там нічого швидко не зміниш, тому РЕБ проти нього буде довго ефективним.

Нагадаємо, 22 вересня в Мінцифри показали російський РЕБ "Поле-21М", який заважає атакам ЗСУ.

На початку вересня Мінцифри назвала найнебезпечніші комплекси РЕБ Росії, які заважають контрнаступу ЗСУ.