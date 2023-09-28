Рятують від дронів та арти: як школяр збирає потужні зарядні станції для ЗСУ (відео)

Пристрій вартістю 15 000 грн заряджає телефони, рації, живить термінали Starlink прямо на українських позиціях, не розкриваючи їх окупантам.

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Український школяр Дмитро Слободяник із Крижополя на Вінниччині за сім місяців власноруч зібрав три зарядні станції та десятки повербанків, які дуже допомагають військовим на передовій. Він показав свою роботу і поділився подробицями з кореспонденткою "Суспільного".

16-річний Дмитро Слободяник від початку повномасштабної війни робив для Сил оборони України перископи та окопні свічки, але згодом опанував складнішу технологію — акумулятори. Юнак знайшов в інтернеті всю необхідну інформацію та організував майстерню на літній кухні, запросивши в помічники свого друга Владислава Цегельного — він допомагає паяти мікросхеми та дроти, а також вирізати кришки для повербанків.

Для зарядних станцій Дмитро Слободяник робить міцні корпуси з металевих ящиків для патронів і акумуляторні батареї ємністю 1500 Вт/год. Вони оснащені трьома розетками на 220 Вт, куди можна під'єднувати прилади потужністю до 1 кВт, а також вісьмома роз'ємами USB (12 В) з підтримкою технології швидкої зарядки Quick Charge 3.0 і індикаторами рівня заряду.

Дмитро Слободяник із Крижополя перевіряє зарядну станцію

Кожна зарядна станція повністю захищена від води, всі роз'єми оснащені спеціальними гумовими заглушками, тому їх можна використовувати навіть під час дощу. Всередині також є інвертор і плата BMS для вирівнювання зарядки та розрядки акумуляторів.

"За раз може заряджати швидкою зарядкою 8 телефонів — це дуже класна цифра. І, припустимо, три термінали Starlink під'єднати, або рацію, болгарку".

Зарядні станції від Дмитра Слободяника вже активно застосовують 59-та і 24-та бригади ЗСУ. Військовослужбовець Володимир Сасін каже, що вони дуже виручають бійців на віддалених позиціях, де небезпечно запускати генератори — противник може почути звук їхньої роботи, а потім відправити дрони й обстріляти артилерією.

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"Станція безшумна, така ж як генератор, її спокійно вистачає на п'ять днів — можна повністю заряджати рації телефони. Це як повербанк, але великий і потужний", — поділився він.

Сам Дмитро Слободяник заявив "Суспільному", що одного заряду батареї вистачить на 2-3 години роботи "болгарки". Якщо потрібно увімкнути супутниковий інтернет Starlink, то термінал пропрацює від акумулятора приблизно 16 годин.

Збирання однієї зарядної станції у Дмитра і Владислава займає близько двох тижнів. За сім місяців вони виготовили три таких пристрої і ще близько півсотні повербанків ємністю 20 000 і 30 000 мАгод.

Інші виробники продають моделі з такою самою ємністю приблизно за 40 тис. грн, тоді як сам Дмитро вкладається в 10-15 тис. грн. Гроші на комплектуючі школярі отримують від благодійного фонду "Українці для України", який збирає кошти, продаючи різні предмети ручної роботи.

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