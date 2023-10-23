"Такого не покажуть у кінотеатрах": дрон "Грім" розніс РЕБ окупантів (відео)

Зв'язок із дроном "Гром" зберігається за допомогою сучасного ретранслятора, що дало змогу оператору БПЛА успішно вразити засоби зв'язку ЗС РФ.

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FPV-дрон "Гром" знищив елементи системи радіоелектронної боротьби та зв'язку російських військових. Відповідне відео опублікував у своєму Telegram-каналі благодійний фонд "Небо Перемоги", який займається виробництвом і закупівлею безпілотників для військових.

На відеокадрах безпілотний літальний апарат, запущений українським оператором, летить до своєї мети — вежі мобільного зв'язку, нагорі якої окупанти встановили свої засоби зв'язку. За допомогою дрона-камікадзе українським військовим вдалося максимально точно вразити техніку ЗС РФ і вивести її з ладу.

"Екшн з кількох ракурсів: FPV-дрон "Грім" знищує елементи РЕБ і зв'язку нашого ворога. Кіно з першого дубля, яке не покажуть у кінотеатрах", — підписали волонтери відео.

Що відомо про дрон "Гром", який вразив російську систему РЕБ

"Грім" — це високоточний баражувальний боєприпас, мета якого — підвищити обороноздатність українських військових. Крім того, ще одна мета, яку ставили перед собою розробники, — влучно і з мінімальною шкодою для мирного населення та цивільної інфраструктури вражати ворожі цілі.

Дрон-камікадзе здатний стартувати з будь-якої точки, йому не потрібен спеціальний майданчик для пуску. Максимальна висота польоту становить 500-700 метрів. У повітрі бойова частина відокремлюється від коптера і переходить у горизонтальний режим польоту, прямуючи далі до цілі. Під час заходу на ціль боєприпас, що баражує, приймає вертикальне положення. Зв'язок із коптером зберігається за рахунок сучасного ретранслятора.

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Технічні характеристики дрона-камікадзе "Грім"

вага бойової частини — 3,5 кг;

загальна злітна вага — 10 кг;

радіус впливу — до 30 км;

швидкість — до 120 км/год;

час перебування в повітрі — 1 год;

оснащення — відповідає оптична станція з потужною камерою;

боєприпаси — різні види бойових частин, зокрема осколково-фугасні, кумулятивні та термобаричні.

Нагадаємо, на початку серпня ЗСУ знищили рідкісну станцію РЕБ "Поле-21" в Олешках. Окупанти намагалися одночасно стежити за переміщеннями українців і пригнічувати зв'язок, але дрони знищили цінну техніку.

А в червні 2023 року бійці 66 бригади ЗСУ з ПТРК знищили систему спостереження "Муром-М". Українські захисники застосували протитанковий ракетний комплекс. Згодом на далекій відстані ворожий об'єкт було ліквідовано.