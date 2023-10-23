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Діджитал Російсько-українська війна

"Такого не покажуть у кінотеатрах": дрон "Грім" розніс РЕБ окупантів (відео)

реб, зв'язок, вишка
Український дрон позбавив ЗС РФ засобів зв'язку

Зв'язок із дроном "Гром" зберігається за допомогою сучасного ретранслятора, що дало змогу оператору БПЛА успішно вразити засоби зв'язку ЗС РФ.

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FPV-дрон "Гром" знищив елементи системи радіоелектронної боротьби та зв'язку російських військових. Відповідне відео опублікував у своєму Telegram-каналі благодійний фонд "Небо Перемоги", який займається виробництвом і закупівлею безпілотників для військових.

На відеокадрах безпілотний літальний апарат, запущений українським оператором, летить до своєї мети — вежі мобільного зв'язку, нагорі якої окупанти встановили свої засоби зв'язку. За допомогою дрона-камікадзе українським військовим вдалося максимально точно вразити техніку ЗС РФ і вивести її з ладу.

"Екшн з кількох ракурсів: FPV-дрон "Грім" знищує елементи РЕБ і зв'язку нашого ворога. Кіно з першого дубля, яке не покажуть у кінотеатрах", — підписали волонтери відео.

Що відомо про дрон "Гром", який вразив російську систему РЕБ

"Грім" — це високоточний баражувальний боєприпас, мета якого — підвищити обороноздатність українських військових. Крім того, ще одна мета, яку ставили перед собою розробники, — влучно і з мінімальною шкодою для мирного населення та цивільної інфраструктури вражати ворожі цілі.

Дрон-камікадзе здатний стартувати з будь-якої точки, йому не потрібен спеціальний майданчик для пуску. Максимальна висота польоту становить 500-700 метрів. У повітрі бойова частина відокремлюється від коптера і переходить у горизонтальний режим польоту, прямуючи далі до цілі. Під час заходу на ціль боєприпас, що баражує, приймає вертикальне положення. Зв'язок із коптером зберігається за рахунок сучасного ретранслятора.

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Технічні характеристики дрона-камікадзе "Грім"

  • вага бойової частини — 3,5 кг;
  • загальна злітна вага — 10 кг;
  • радіус впливу — до 30 км;
  • швидкість — до 120 км/год;
  • час перебування в повітрі — 1 год;
  • оснащення — відповідає оптична станція з потужною камерою;
  • боєприпаси — різні види бойових частин, зокрема осколково-фугасні, кумулятивні та термобаричні.

Нагадаємо, на початку серпня ЗСУ знищили рідкісну станцію РЕБ "Поле-21" в Олешках. Окупанти намагалися одночасно стежити за переміщеннями українців і пригнічувати зв'язок, але дрони знищили цінну техніку.

А в червні 2023 року бійці 66 бригади ЗСУ з ПТРК знищили систему спостереження "Муром-М". Українські захисники застосували протитанковий ракетний комплекс. Згодом на далекій відстані ворожий об'єкт було ліквідовано.