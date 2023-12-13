Абонентам "Київстару" спеціально не дали перейти на мережі інших операторів, — Держспецзв'язку

СБУ вимагає заблокувати національний роумінг, щоб уникнути перевантаження всієї системи мобільного зв'язку в Україні.

Related video

У вівторок, 12 грудня, Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій розпорядився тимчасово заблокувати послугу національного роумінгу для абонентів мобільного оператора "Київстар". Про це повідомила Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України 13 грудня.

Важливо

Хакерська атака на "Київстар" — наймасштабніша у світовій історії: висновки експертів

У відомстві нагадали, що на інформаційні системи "Київстару" було здійснено потужну кібератаку, внаслідок якої стався збій у роботі мережі. Дослідженням кіберінциденту займаються фахівці CERT-UA, СБУ та представники телеком-оператора.

Повідомляється, що запитом СБУ було здійснено тимчасове блокування можливості перейти на мережі інших операторів, щоб уникнути їхнього перевантаження.

Як зазначають у Держспецзв'язку, відповідальність за кібератаку взяло одне з російських угруповань, яке пов'язують із Головним управлінням Генштабу Збройних сил Росії.

"Це вкотре підтверджує використання Росією кіберпростору як одного з доменів війни проти України", — повідомили у відомстві.

Нагадаємо, 12 грудня в Міністерстві цифрової трансформації заявили, що збій у роботі мереж оператора "Київстар" виявився настільки масштабним, що зачепив і такий сервіс, як національний роумінг. Повідомлялося, що "Київстар" не може передати інформацію про своїх абонентів мережам інших операторів унаслідок загального технічного збою.

Пізніше СЕО компанії "Київстар" Олександр Комаров уточнив, що українцям тимчасово не буде доступна послуга "Національний роумінг", оскільки компанія не пускає в мережу зовнішні контакти, навіть якщо вони верифіковані як партнери.