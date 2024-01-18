"Надійно і переконливо": безпілотник підпалив російський танк у Луганській області (відео)

Оператор ЗСУ за допомогою дрона-камікадзе завдав броньованій техніці російських окупантів удару в одне з найвразливіших місць конструкції — під башту.

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Українські військові за допомогою безпілотника-камікадзе ліквідували російський танк на території Луганської області. Відповідне відео опублікував журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі в четвер, 18 січня.

На відеокадрах, знятих з висоти пташиного польоту, танк ЗС РФ стоїть на одній з вулиць окупованого населеного пункту. Оператор БПЛА спрямовує FPV-дрон у бік техніки окупантів, і безпілотник завдає удару в найвразливіше місце танка — під башту. Від потужного вибуху від танка навіть відлітає одна з деталей, після чого броньовану машину охоплює полум'я. Вогонь швидко розгорається і з танка починає валити чорний дим.

"FPV-дрон надійно і переконливо спалив ворожий танк на Луганщині", — підписав Андрій Цаплієнко опубліковані відеокадри.

Зазначимо, що ситуація на фронті станом на 18 січня залишається складною. За минулу добу відбулося 78 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 9 ракетних і 128 авіаційних ударів, здійснив 77 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 13 атак окупантів у районах Тернів, Ямполівки Донецької області та ще 5 атак поблизу Макіївки, Білогорівки Луганської області. Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

Нагадаємо, кількома днями раніше ми писали про те, що дрон ЗСУ прикінчив РСЗВ "Град" на Херсонщині. На відеокадрах, знятих з висоти пташиного польоту, видно РСЗВ "Град", яка обстрілює українські території. Після кількох залпів водій розвернув військову техніку з позицій і виїхав на асфальтовану дорогу. У цей момент український оператор безпілотника направив до "Граду" дрон-камікадзе.

А на початку січня стало відомо про те, що ЗСУ знищили важливий вузол зв'язку росіян дронами-бомберами. Спершу аеророзвідники вразили вузол зв'язку, який російські військові розгортали на місцевості ще вдень. У темну пору доби до позначеного квадрата прилетів безпілотник-бомбер і знищив дорогу техніку окупантів, здійснивши кілька скидів боєприпасів у два заходи.