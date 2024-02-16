Українці навчилися робити "мізки" для дронів незалежно від Китаю: як це підсилить ЗСУ

Складники українського виробництва роблять вартість збирання дронів меншою та зменшують залежність від постачань. "Мозок" безпілотника навчилися виробляти в Україні.

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Wild Hornets, група українців, які виготовляють безпілотники, створює контролери для дронів, які допомагають позбутися використання китайських аналогів. Про це повідомляє Forbes

Відео виробників дронів показує, як збирають друковані плати за допомогою промислових автоматів. Коментатори впізнали на ньому промислову машину для збирання модулів польотного контролера невеликих дронів. Wild Hornets здійснила великий крок вперед для виробництва FPV-дронів для українських військових.

Контролер польоту — автопілот безпілотника, який поєднує в собі головний мозок (процесори) та органи відчуття (датчики, гіроскопи та акселерометри). Він стабілізує дрон і забезпечує плавний політ. Хоча інші елементи, такі як камера та радіо, можуть бути більш загальними виробами, контролери польоту є специфічними для дронів. Як правило, контролер є найдорожчою окремою частиною дрона.

Контролери польоту безпілотних літальних апаратів зазвичай працюють із програмним забезпеченням Betaflight з відкритим кодом, стандартом у спільноті пілотів. Але постачання цього компоненту є обмеженим. Такі великі виробники, як SpeedyBee, розташовані в Китаї, котрий обмежив експорт деяких компонентів для безпілотників в Україну. Українські виробники безпілотників часто скаржаться, що їм важко отримати запчастини від китайських постачальників, і вважають, що з росіянами в китайців існують особливі відносини.

Виробництво польотних контролерів в Україні усуває потенційне вузьке місце в постачанні та ризик завищення цін. Деякі виробники повідомляють, що ціна компонентів зросла втричі, оскільки російські та українські покупці шукають компоненти на міжнародному ринку. Представники Wild Hornets кажуть, що завдяки збільшенню виробництва вони знизили собівартість своїх FPV-дронів із 400 до 350 доларів.

Відео демонструє одну машину підбору й розміщення в роботі з рядом із принаймні тридцяти готових одиниць, кожна з яких має вісім модулів керування польотом. Точна швидкість залежить від типу машини та кількості необхідних кроків, але цей тип установки зазвичай здатний виробляти багато тисяч готових друкованих плат на місяць. Як тільки вони оптимізують процеси виробництва, Wild Hornets зможуть налаштувати другу або третю таку машину за потреби.

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Основними елементами для дрона FPV є контролер польоту, камера, радіо, двигуни та антена, які прикріплені до корпусу дрона. Конектори та пропелери виготовляються на 3D-принтерах. Процес складання відбувається вручну: потрібно кілька годин на дрон, щоб припаяти та прикрутити все на місце і перевірити результат. Потрібні відносно невеликі навички, і український уряд зараз надає онлайн-курси, як збирати дрони вдома, у програмі "Народний FPV".

Wild Hornets виробляє кілька типів дронів: серед них FPV-дрони та бомбардувальники на малих 7-дюймових або більших 10-дюймових рамах. Зовсім недавно вони почали виготовляти квадрокоптер під назвою Wally з датчиками нічного бачення. (Виробництво тепловізорів, яке може коштувати сотні доларів, є складнішим завданням, але українські виробники безпілотників Atlas роблять і це).

В основі всіх них лежить той самий контролер польоту, і Wild Hornets може легко перемикати виробництво з одного типу на інший залежно від попиту. Простий процес виробництва дозволяє легко вносити зміни в дизайн. Українські виробники безпілотників знаходяться в тісному контакті з операторами на передовій, які використовують їхні машини, і існує постійний процес зворотного зв’язку та оновлення.

Wild Hornets працюють над терміналами наведення до своїх дронів, щоб зробити їх стійкими до перешкод на короткій відстані. Знову ж таки, це легше зробити з повним контролем виробничого процесу.

Локалізоване виробництво всіх компонентів дронів робить можливим масове виробництво у великому масштабі. Росіяни не відстають: група Sudoplatov стверджує, що виготовляє тисячу безпілотників FPV на день і 90% їхніх компонентів зараз виготовляється у Росії.

Українці не тільки створюють аналоги китайської електроніки, але й розробляють власні чипи з унікальними функціями. Мікропроцесор "Телепорт" робить дрони стійкішими до РЕБ та знижує небезпеку для пілотів.