Украинцы научились делать "мозги" для дронов независимо от Китая: как это усилит ВСУ

Составляющие украинского производства делают стоимость сборки дронов меньше и уменьшают зависимость от поставок. "Мозг" беспилотника научились производить в Украине

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Wild Hornets, группа украинцев, которые изготавливают беспилотники, создает контроллеры для дронов, которые помогают избавиться от использования китайских аналогов. Об этом сообщает Forbes

Видео производителей дронов показывает, как собирают печатные платы с помощью промышленных автоматов. Комментаторы узнали на нем промышленную машину для сборки модулей полетного контроллера небольших дронов. Wild Hornets сделала большой шаг вперед для производства FPV-дронов для украинских военных.

Контроллер полета — автопилот беспилотника, который сочетает в себе головной мозг (процессоры) и органы чувств (датчики, гироскопы и акселерометры). Он стабилизирует дрон и обеспечивает плавный полет. Хотя другие элементы, такие как камера и радио, могут быть более общими изделиями, контроллеры полета являются специфическими для дронов. Как правило, контроллер является самой дорогой отдельной частью дрона.

Контроллеры полета беспилотных летательных аппаратов обычно работают с программным обеспечением Betaflight с открытым кодом, стандартом в сообществе пилотов. Но поставки этого компонента ограничены. Такие крупные производители, как SpeedyBee, расположены в Китае, который ограничил экспорт некоторых компонентов для беспилотников в Украину. Украинские производители беспилотников часто жалуются, что им трудно получить запчасти от китайских поставщиков, и считают, что с россиянами у китайцев существуют особые отношения.

Производство полетных контроллеров в Украине устраняет потенциальное узкое место в поставках и риск завышения цен. Некоторые производители сообщают, что цена компонентов выросла втрое, поскольку российские и украинские покупатели ищут компоненты на международном рынке. Представители Wild Hornets говорят, что благодаря увеличению производства они снизили себестоимость своих FPV-дронов с 400 до 350 долларов.

Видео демонстрирует одну машину подбора и размещения в работе с рядом из по крайней мере тридцати готовых единиц, каждая из которых имеет восемь модулей управления полетом. Точная скорость зависит от типа машины и количества необходимых шагов, но этот тип установки обычно способен производить многие тысячи готовых печатных плат в месяц. Как только они оптимизируют процессы производства, Wild Hornets смогут настроить вторую или третью такую машину при необходимости.

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Основными элементами для дрона FPV являются контроллер полета, камера, радио, двигатели и антенна, которые прикреплены к корпусу дрона. Коннекторы и пропеллеры изготавливаются на 3D-принтерах. Процесс сборки происходит вручную: нужно несколько часов на дрон, чтобы припаять и прикрутить все на место и проверить результат. Нужны относительно небольшие навыки, и украинское правительство сейчас предоставляет онлайн-курсы, как собирать дроны дома, в программе "Народный FPV".

Wild Hornets производит несколько типов дронов: среди них FPV-дроны и бомбардировщики на малых 7-дюймовых или больших 10-дюймовых рамах. Совсем недавно они начали производить квадрокоптер под названием Wally с датчиками ночного видения. (Производство тепловизоров, которое может стоить сотни долларов, является более сложной задачей, но украинские производители беспилотников Atlas делают и это).

В основе всех них лежит один и тот же контроллер полета, и Wild Hornets может легко переключать производство с одного типа на другой в зависимости от спроса. Простой процесс производства позволяет легко вносить изменения в дизайн. Украинские производители беспилотников находятся в тесном контакте с операторами на передовой, которые используют их машины, и существует постоянный процесс обратной связи и обновления.

Wild Hornets работают над терминалами наведения к своим дронам, чтобы сделать их устойчивыми к помехам на коротком расстоянии. Опять же, это легче сделать с полным контролем производственного процесса.

Локализованное производство всех компонентов дронов делает возможным массовое производство в большом масштабе. Россияне не отстают: группа Sudoplatov утверждает, что производит тысячу беспилотников FPV в день и 90% их компонентов сейчас производится в России.

Украинцы не только создают аналоги китайской электроники, но и разрабатывают собственные чипы с уникальными функциями. Микропроцессор "Телепорт" делает дроны более устойчивыми к РЭБ и снижает опасность для пилотов.