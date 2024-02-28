"Найшвидший у світі" дрон виставили проти боліда "Формули-1": хто переміг (відео)

Під час перегонів БПЛА показав удвічі швидший розгін, але невеликий час роботи, до того ж інколи втрачав зв'язок з оператором.

Related video

Компанія Red Bull та нідерландський виробник безпілотних літальних апаратів Dutch Drone Gods організували перегони боліда "Формули-1" з найшвидшим у світі дроном (за словами компанії). Змагання та коментарі до нього можна спостерігати на YouTube-каналі Red Bull.

Компанії об’єднали зусилля, щоб створити найшвидший у світі дрон із камерою, здатний не відставати від сучасного боліда Формули-1 або ж навіть обігнати його. Це завдання вимагало розробки дрона, який був би не тільки швидким та витривалим, але й мав достатню місткість акумулятора, щоб довго триматися на високій швидкості. Також він також повинен записувати відео високої якості.

Важливо

Болід "Формули-1" порівняли з перегоновими авто і мотоциклом у заїзді по прямій (відео)

Сайт The Drive розповідає, як все відбувалося. Отже, пілот дрона Ральф Гогенбірк та його команда вперше зустрілися з командою Red Bull на трасі, де перший прототип безпілотника змагався на знятому з експлуатації боліді "Формули-1" з Девідом Култхардом за кермом. Безпілотник перевершив болід, щоправда, ненабагато. Але, як пояснив Култхард, машини "Формули-1" насправді не мають високої прямолінійної швидкості. Справжнім завданням було побудувати дрон, який міг би слідувати за болідом Формули-1 по трасі.

Майстри створили другий прототип, який міг забезпечувати більшу швидкість, але й довший час роботи. Далі вони разом із резервним пілотом Red Bull Ліамом Лоусоном вирушили у Сільверстоун, щоб перевірити його.

На тестах дрон розганявся до швидкості 322 км/год вниз по прямій та наблизився до Лоусона, хоча й страждав від нестабільності, а його відеозв’язок з пілотом переривався. Гогенбірк відвідав штаб-квартиру команди Red Bull Racing, і обидві сторони взялися працювати над дроном Red Bull, який став легшим, потужнішим, спритнішим та має кращу камеру.

Фінальна версія Red Bull Drone 1 Фото: Red Bull

Як повідомляє сайт News Shooter, дрон може розганятися вдвічі швидше, ніж болід "Формули-1", досягаючи 300 км/год лише за 4 секунди, з максимальною швидкістю понад 350 км/год. Але спеціальний безпілотник працює від батареї лише 3 хвилини. Це не дивно, враховуючи той факт, що його ротори обертаються зі швидкістю до 42 000 об/хв.

Red Bull Drone 1 слідує за болідом Фото: Red Bull

Після налагодження дрона екіпаж повернувся в Сільверстоун для фінального випробування, але цього разу їм доведеться змагатися з Максом Ферстаппеном за кермом його нового боліда RB20. Погода зробила перегони трохи менш захопливими, оскільки ні автомобіль, ні дрон не могли розігнатися на повну швидкість, але відзняті кадри вражали.

Нагадаємо, щоб створити найшвидший великий безпілотник, розробник WaveAerospace оснастив його турбореактивним двигуном. Дрон розганяється до 483 км/год, важить 50 кг та має габарити 4 м.