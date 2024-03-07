Вдарить там, де не дістане артилерія: "секретний" дрон для ЗСУ пройшов випробування (відео)

Новий БПЛА може залетіти в тил російським військам на 30 км і нести 30 кг бойового навантаження. Удосконалювати апарат допомагають військові.

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Юрій Голик, співвласник мережі коворкінгів Creative States і засновник компанії з виробництва таких відомих дронів, як STING і SpyGun, заявив про тестування нового БПЛА. Відео з льотних випробувань він опублікував у Фейсбуці.

Прототип нового дорна-камікадзе був знятий на відео під час тестових польотів на полігоні. За словами Юрія Голика, пристрій може долати відстань у 20-30 км і знищувати цілі там, куди не дістає артилерія.

"Зв'язок управління працює, незважаючи на вплив засобів радіоелектронної боротьби ворога. Відео на альтернативній частоті. Діапазон зв'язку становить 50 км. Максимальне бойове навантаження 3 кг", — уточнив Юрій у своєму пості.

Юрій Голик зазначив, що наразі інженери з його команди розробляють власну конструкцію корпусу безпілотника, але щоб не витрачати час, для прототипу запозичили дизайн у колег із Дніпра. Судячи з відео, прототип дрона має форм-фактор літаюче крило і запускається з катапульти, доволі швидко набираючи швидкість і висоту. Ані назва, ані інші характеристики моделі поки що не розкриваються.

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"Дякуємо колегам за співпрацю. Добре, коли розробники та військові працюють у тандемах, допомагають одне одному. У нас складаються дуже хороші стосунки з колегами, які працюють на результат і для досягнення мети. Вона в нас одна", — наголосив підприємець.

Раніше ми повідомляли про те, що знайдено революційний спосіб управління БПЛА за допомогою рації. Безпілотники тепер розуміють голосові команди за допомогою нової технології Anura на основі штучного інтелекту. Її вже випробували на військовому коптері Teal 2 ISR.

Також писали, що в США створили дрон за $500, невразливий для "глушилок" РФ, який зацікавив спецслужби України. БПЛА працює за тим самим принципом, що і система наведення крилатої ракети Tomahawk, використовуючи хитрий трюк із камерою.