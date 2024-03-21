У російському Бєлгороді паніка через таємничі аеростати та невідомі датчики (фото)

Аеростати дивують росіян, втім, нема переконливих доказів їхньої належності до України або взагалі військового призначення. Вони були помічені в Бєлгородському районі.

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У Бєлгороді місцеві мешканці бачать незрозумілі аеростати, яки несуть електронне корисне навантаження. Про це повідомляє російській Telegram-канал "1-й Белгородский отряд".

До повідомлення додані фото аеростата, який, очевидно втратив газ та спустився, а також його електронної начинки. На каналі стверджують, що "метеозонди" належать "противнику", тобто Україні або військовим частинам добровольців, підтримуваних нею. Автори повідомлення не надають якихось доказів цього твердження.

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Джерело припускає, що аеростати несуть ретранслятори для покращення якості керування дронами, датчики GPS та камери спостереження, "щоб скидати маячки, а потім бити точніше". Коментарі не здаються складеними фахівцем у радіоелектроніці та не містять доказів або аналізу.

Невідомий аеростат у Бєлгородському районі та його начинка Фото: Telegram

За даними джерела, аеростати були помічені тиждень тому неподалік від кордонів РФ, на території Бєлгородського району. Автор повідомлення застерігає від доставлення таких предметів у розташування військових частин через те, що вони нібито можуть повідомляти власні координати.

Повідомлення про невідомі датчики в авто Бєлгорода Фото: Telegram

Також російські джерела у Telegram повідомляють про таємничі датчики, які нібито підкидують в автомобілі. За повідомленням джерел, вони нібито використовуються для наведення дронів.

Українські збройні сили дійсно використовують аеростати як ретранслятори для дронів та для інших завдань. Нещодавно повідомлялося, що підприємство Aerobavovna створює аеростати для українських військових, які можна використовувати для спостереження, ретрансляції зв’язку та сигналів управління дронами. Кулі, наповнені гелієм, можуть перебувати в повітрі днями та тижнями. Проєкт починався з купівлі англійських аеростатів, а зараз компанія виробляє власні.

Російські військові також використовують аеростати. У вересні 2023 року повідомлялося, що російська армія почала застосовувати аеростати зі встановленими блоками радіолокаційних станцій для боротьби з безпілотниками біля кордону з Україною в Ростовській області.