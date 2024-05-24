"Для масових атак": розкрито тактику РФ з експлуатації потужних систем РЕБ (відео)

Окупантам не рекомендують використовувати режим загороджувальних перешкод для придушення одного БПЛА. Крім того, великі системи РЕБ встановлюють на транспорт, щоб оперативно змінювати їхнє місце розташування.

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Збройні сили Російської Федерації використовують для відбиття масових атак безпілотних апаратів великі багатоканальні системи радіоелектронної боротьби (РЕБ), встановлені на транспортний засіб для швидкого переміщення. На це вказав канадський OSINT-аналітик Roy у соціальній мережі X, посилаючись на відео окупантів.

Судячи з відео, російським військовим не рекомендують використовувати режим загороджувальних перешкод, у випадках, коли потрібно придушити один безпілотник. Спочатку радіоприймачі визначають, летить один БПЛА чи багато. Якщо йдеться про один дрон, використовується менша "глушилка", яка працює на потрібній частоті.

"Загороджувальні перешкоди призначені для масових атак", — зазначив аналітик.

У РФ розкрили тактику застосування великих систем РЕБ

У відео також ідеться, що згадана система РЕБ є пріоритетною ціллю для артилерії. Тому апарат встановлюється на транспортний засіб для швидкого переміщення. Крім того, окупант згадав про те, що загороджувальні перешкоди використовуються для охорони стратегічних об'єктів і планового прибуття логістичних транспортних засобів.

Нагадаємо, за даними Reuters від 24 травня, перешкоди, які створюють російські засоби РЕБ, не дали змоги багатьом бомбам GLSDB, застосовуваним Силами оборони України, вразити намічені цілі.

Раніше, 14 травня канадський OSINT-аналітик DanielR зазначив, що в РФ створили систему протидії БПЛА ПАРС-Ф "Філя", яка позиціонується як засіб для захисту локальних об'єктів і транспортних засобів від FPV-дронів, проте якість розробки викликає питання.