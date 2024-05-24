"Для массовых атак": раскрыта тактика РФ по эксплуатации мощных систем РЭБ (видео)

Оккупантам не рекомендуют использовать режим заградительных помех для подавления одного БПЛА. Кроме того, большие системы РЭБ устанавливают на транспорт, чтобы оперативно менять их месторасположение.

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Вооруженные силы Российской Федерации используют для отражения массовых атак беспилотных аппаратов большие многоканальные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), установленные на транспортное средство для быстрого перемещения. На это указал канадский OSINT-аналитик Roy в социальной сети X, ссылаясь на видео оккупантов.

Судя по видео, российским военным не рекомендуют использовать режим заградительных помех, в случаях, когда нужно подавить один беспилотник. Сначала радиоприемники определяют, летит один БПЛА или много. Если речь идет об одном дроне, используется "глушилка" поменьше, которая работает на нужной частоте.

"Многоканальные заградительные помехи предназначены для массовых атак", — отметил аналитик.

В РФ раскрыли тактику применения крупных систем РЭБ

В видео также говорится, что упомянутая система РЭБ является приоритетной целью для артиллерии. Поэтому аппарат устанавливается на транспортное средство для быстрого перемещения. Кроме того, оккупант упомянул о том, что заградительные помехи используются для охраны стратегических объектов и планового прибытия логистических транспортных средств.

Напомним, по данным Reuters от 24 мая, помехи, создаваемые российскими средствами РЭБ, не позволили многим бомбам GLSDB, применяемым Силами обороны Украины, поразить намеченные цели.

Ранее, 14 мая канадский OSINT-аналитик DanielR отметил, что в РФ создали систему противодействия БПЛА ПАРС-Ф "Филя", которая позиционируется как средство для защиты локальных объектов и транспортных средств от FPV-дронов, однако качество разработки вызывает вопросы.