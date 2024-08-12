"У воєнних умовах": країни AUKUS уперше випробували новий дрон-камікадзе з ШІ

Поєднання автономного польоту і "розумного" сканування дало змогу дрону швидше виявляти цілі, а також знищувати їх із меншим ризиком для людського життя.

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Країни-члени тристороннього оборонного альянсу AUKUS (Австралія, США та Велика Британія) розробили й успішно випробували новий безпілотний літальний апарат зі штучним інтелектом (ШІ). Про це пише портал Shephard Media.

Повідомляється, що основною метою БПЛА було вивести з ладу або знищити наземні цілі. Досягти цієї мети оператору вдалося завдяки поєднанню автономного польоту і сканування за допомогою ШІ. Це дало змогу скоротити час, необхідний апарату для ідентифікації цілей, а також забезпечити знищення цих цілей із меншим ризиком для життя військових. Назва дрона не згадується.

"Це досягнення має велике значення, оскільки вперше ці дві технології, автономність і штучний інтелект, були використані спільно у воєнних умовах у режимі реального часу", — зазначили у виданні.

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Випробування було частиною багатонаціонального експерименту Project Convergence, організованого цього року в США. У ньому брали участь ще кілька моделей безпілотників із кожної з країн-членів AUKUS. Безпілотники працювали разом, обмінюючись інформацією в режимі реального часу.

"Партнерство AUKUS є ключем до забезпечення того, щоб системи, розроблені кожною країною, були сумісні в майбутньому", — наголосила глава Центру штучного інтелекту Міністерства оборони США Рейчел Сінглтон.

Нагадаємо, Велика Британія, США та Австралія провели в американському Національному навчальному центрі у Форт-Ірвіні випробування безпілотних літальних апаратів зі штучним інтелектом, об'єднавши їх у рій. У межах навчань було змодельовано атаку бронетехніки. Війська всіх трьох країн використовували ШІ для оброблення інформації та фільтрації зображень для виявлення цілей.

Також повідомлялося, що європейська компанія MBDA представила на Міжнародному авіасалоні у Фарнборо (FIA 2024) дрон для перехоплення дронів, який буде інтегрований у систему протидії БПЛА Sky Warden.