Як вибитися в топ пошуку Google після оновлення алгоритмів: 3 поради від експерта

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Google продовжує працювати над тим, щоб користувачі мали доступ до найцінніших і релевантних матеріалів. І серпневе оновлення не стало винятком, адже воно спрямоване на просування сайтів із високоякісним контентом і зниження позицій ресурсів із малоцінними матеріалами.

Як оновлення вплине на позиції сайтів

Ключова мета оновлення — поліпшення якості результатів пошуку. Google підвищуватиме видимість корисного та інформативного контенту, знижуючи позиції сторінок, які не мають реальної цінності для користувачів.

Очікується, що це призведе до зменшення кількості вебсторінок, створених виключно для маніпуляції пошуковими системами. Згідно з офіційною заявою компанії, оцінка якості сайтів тепер базуватиметься не на їхньому обсязі, а на унікальності вмісту, його корисності для аудиторії та релевантності пошуковим запитам.

Зміни вводитимуться поступово. І власникам сайтів слід бути готовими до того, що результати пошукової видачі за різними запитами зміняться. Тому експерт радить зосередитися на створенні якісного оригінального контенту, і в разі падіння рейтингу вебресурсу насамперед звернути увагу на наповнення свого сайту та оптимізувати його відповідно до вимог пошукової системи.

Як користуватися Google Search Console

Що потрібно врахувати під час ведення сайтів

Безумовно, розгортання серпневого оновлення матиме певні наслідки для позицій у видачі. У зв'язку з цим Клюєв рекомендує зробити такі кроки:

Почекати щонайменше 7-ми днів після оновлення алгоритму перед тим, як проводити аналіз у Search Console.

Для виявлення змін у позиціях сайту зіставити метрики пошукової видачі до і після оновлення.

Проаналізувати дані окремо для різних типів контенту в пошуку.

Якщо після останнього оновлення сайт все ж зазнає значного зниження позицій, варто проаналізувати його наповнення відповідно до інструкцій з якості Google. Там теж відбулися деякі зміни. Зокрема, з'явилися нові розділи застосування Search Console (Search Console — сервіс, що дає змогу отримувати інформацію про те, як сайт представлений у результатах пошуку Google, оптимізувати контент і усувати можливі неполадки. — Ред.) для діагностики причин зниження відвідуваності та істотних коливань у ранжируванні. Також було додано рекомендації щодо оптимізації контенту: акцент зроблено на ґрунтовне вдосконалення, а не на тимчасові рішення.

Рекомендації зі створення корисного контенту

Компанія Google рекомендує робити сторінки сайтів максимально зручними для користувачів. Також інформація, подана на ресурсі, має бути цікава насамперед людям, а не пошуковим роботам. Щоб контент дійсно приносив користь, варто мати особистий досвід і знання в тій сфері, якій присвячений сайт. Наприклад, якщо людина веде особистий блог про ресторани і кафе, то було б добре, якби вона сама відвідувала описані місця і ділилася своїми враженнями. Також варто врахувати, що читач винесе для себе, якщо ознайомиться з інформацією, розміщеною на сайті, як він нею скористається.

Високо цінуються ресурси, що мають конкретну і зрозумілу тематику, або допомагають вирішити якісь конкретні питання. Крім того, контент має бути привабливим, а для цього потрібно підібрати шрифти, розміщувати яскраві фото і корисні відео, потурбуватися про зовнішнє оформлення шапки сайту тощо.

Не варто переписувати чужі статті, видаючи їх за свої. Нехай матеріали будуть невеликими за об'ємом, проте актуальними та оригінальними (до речі, алгоритми Google не вважають матеріали певного об'єму актуальними, об'єм може бути будь-яким). Це дуже допоможе вивести сайт у топ переглядів Гугл. Теми теж потрібно підбирати ретельно, як і ілюстраційний матеріал, тому що вони повинні зацікавлювати людей, бути корисними для них. Варто намагатися подавати інформацію у всій її повноті, щоб читач не переходив на інші ресурси в пошуках додаткових даних. І ще важливий момент — не варто обіцяти читачеві дати відповіді на запитання, на які, насправді, відповіді немає.