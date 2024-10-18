У США випробували величезний безпілотний підводний човен Orca: як його хочуть використовувати (відео)

Під час тестування підводний дрон від Boeing продемонстрував витривалість і здатність розгортатися у віддалених місцях.

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Військово-морські сили США провели випробування безпілотного підводного човна Orca (XLUUV) від компанії Boeing, у межах якої судно здійснило 48-годинний автономний підводний заплив. Про це пише Interesting Engineering.

Безпілотний підводний човен Orca

Повідомляється, що під час випробувань Orca працювала під водою повністю автономно, багаторазово спливаючи для підзарядки акумулятора. Місія також продемонструвала передові можливості підводного човна, зокрема здатність розгортатися у віддалених місцях.

У виданні описують підводний човен Orca як "величезну" і "надвитривалу" автономну платформу, що забезпечує безпрецедентну вантажопідйомність, гнучкість виконання завдань і надійність.

Безпілотний підводний човен Orca Фото: Boeing

Судно здатне здійснювати запливи на 6 500 морських миль, що дає змогу виконувати тривалі операції. Підводний човен може здійснювати експедиції океаном, стежити за дном і проводити тривалі операції на морському дні. Модульна конструкція дає змогу впроваджувати широкий перелік корисних навантажень.

Як зазначають у виданні, варіанти застосування Orca ще визначають. Метою підводного човна можуть бути верфі та порти противника. Крім того, його можна використовувати в ризикованих операціях, як-от встановлення мін у вузьких водних шляхах.

Безпілотний підводний човен Orca Фото: Boeing

Технічні характеристики підводного човна Orca:

довжина — 15,5 метра;

ширина — майже 2,5 метра;

довжина вантажного відсіку — приблизно 10 метрів;

максимальна вага корисного навантаження — 8 тонн;

швидкість — приблизно 3 вузли (5,6 км/год).

Нагадаємо, Французьке агентство з оборонних закупівель (DGA) замовило в компанії Exail глибоководні розвідувальні безпілотні апарати A6K-M, здатні занурюватися на 6000 метрів.

Також повідомлялося, що новий підводний дрон Endurance від компанії Kongsberg може довго функціонувати без допомоги людини-оператора, а також перевершує аналоги за збором даних.