Tesla може випустити смартфон без Android та iOS: Ілон Маск назвав умову

За словами Ілона Маска, поява на ринку Tesla Phone залежить від політики таких компаній, як Apple і Google.

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Американський підприємець Ілон Маск заявив, що його компанія Tesla наразі не планує випускати власний смартфон, однак може це зробити, якщо її "змусять" Apple і Google. Про це він сказав в інтерв'ю коміку Джо Рогану в подкасті Joe Rogan Experience.

Ілон Маск про Tesla Phone (1:33:13)

За словами Ілона Маска, Tesla "ймовірно" перебуває в кращому становищі для створення смартфона не на Android і не на iOS, ніж інші компанії, вказавши на програмне забезпечення автовиробника.

"Але ми не хочемо цього робити, якщо тільки нас не змусять або щось на кшталт цього", — стверджує бізнесмен.

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Ілон Маск також назвав умови, за яких Tesla Phone все ж може з'явитися на ринку. За його словами, це залежить від політики компаній Apple і Google.

"Якби Apple і Google slash Android почали робити справді погані речі, наприклад, не знаю, цензурувати додатки або... просто бути воротарями, у дуже поганому сенсі, тоді, я думаю, ми б зробили телефон", — стверджує підприємець.

Нагадаємо, раніше Ілон Маск заявив, що через стрімкий розвиток штучного інтелекту (ШІ) та електромобілів у найближчому майбутньому може виникнути дефіцит електроенергії.

Також повідомлялося, що соціальна мережа X, що належить американському підприємцю Ілону Маску, оголосила про намір платити авторам контенту, ґрунтуючись на тому, скільки користувачів Premium взаємодіють з їхніми постами.