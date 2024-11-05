Tesla может выпустить смартфон без Android и iOS: Илон Маск назвал условие

По словам Илона Маска, появление на рынке Tesla Phone зависит от политики таких компаний, как Apple и Google.

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Американский предприниматель Илон Маск заявил, что его компания Tesla на данный момент не планирует выпускать собственный смартфон, однако может это сделать, если ее "вынудят" Apple и Google. Об этом он сказал в интервью комику Джо Рогану в подкасте Joe Rogan Experience.

Илон Маск о Tesla Phone (1:33:13)

По словам Илона Маска, Tesla "вероятно" находится в лучшем положении для создания смартфона не на Android и не на iOS, чем другие компании, указав на программное обеспечение автопроизводителя.

"Но мы не хотим этого делать, если только нас не вынудят или что-то в этом роде", — утверждает бизнесмен.

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Илон Маск также назвал условия, при которых Tesla Phone все же может появиться на рынке. По его словам, это зависит от политики компаний Apple и Google.

"Если бы Apple и Google slash Android начали делать действительно плохие вещи, например, не знаю, цензурировать приложения или… просто быть привратниками, в очень плохом смысле, тогда, я думаю, мы бы сделали телефон", — утверждает предприниматель.

Напомним, ранее Илон Маск заявил, что из-за стремительного развития искусственного интеллекта (ИИ) и электромобилей в ближайшем будущем может возникнуть дефицит электроэнергии.

Также сообщалось, что социальная сеть X, принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску, объявила о намерении платить авторам контента, основываясь на том, сколько пользователей Premium взаимодействуют с их постами.