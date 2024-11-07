Не тільки для енергії: у Польщі придумали військове застосування вітряним турбінам

Морські вітряні електростанції можуть допомогти військовим у розвідці, стверджують у Польській асоціації вітроенергетики.

У Польщі розглядають розвиток морських вітряних електростанцій як можливість підвищення можливостей військового спостереження, зокрема за рахунок встановлення на турбінах радарів і гідроакустичних систем. Про це йдеться на сайті енергетичної асоціації WindEurope.

Повідомляється, що встановлення радарних і гідроакустичних систем на морських вітрових електростанціях може надати військовим додаткові "вуха і очі" для збору критично важливих даних, необхідних для поліпшення операцій і забезпечення безпеки.

У WindEurope заявили, що працюють із НАТО та Європейським оборонним агентством (EDA) над проєктом "Симбіоз". Він спрямований на підтримку співіснування проєктів відновлюваної енергетики та оборонних операцій у морях Європи.

У статті згадується, що Швеція блокує проєкти з будівництва вітряних електростанцій у морі, посилаючись на "неприйнятні наслідки для військової оборони". Однак, у WindEurope закликають європейські уряди не піддаватися на залякування і втручання РФ в енергетичну політику.

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"Морський вітер означає більшу енергетичну безпеку і меншу залежність від російського імпорту енергії. Росія хоче, щоб успішний перехід ЄС до дешевих і місцевих поновлюваних джерел енергії зазнав невдачі. Але давайте прояснимо: морський вітер може щасливо співіснувати з військовою діяльністю", — заявив генеральний директор WindEurope Джайлс Діксон.

Портал Recharge зазначає, що Польща, розташована на іншому березі Балтійського моря, не поділяє бачення Швеції. Президент Польської асоціації вітроенергетики Януш Гаєвецький сказав виданню, що Варшава розглядає морську вітроенергетику як військову "можливість" для військового спостереження, а не як перешкоду.

За главою асоціації, Польща також перебуває в зовсім іншому географічному положенні, ніж Швеція. Він підкреслив, що Калінінградська область РФ має прямий сухопутний кордон із Польщею.

"Росіянам не довелося б атакувати нас через воду", — сказав Януш Гаєвецький.

Нагадаємо, нещодавно Швеція наклала вето на плани зі встановлення 13 вітряних електростанцій у Балтійському морі. Міністр оборони країни Пол Йонсон заявив, що установки можуть вплинути на обороноздатність Швеції і ускладнити виявлення підводних човнів за допомогою датчиків і радарів, а також можливих атак з повітря, у разі початку війни.

Також повідомлялося, що в Долинській громаді Кіровоградської області України планують встановити 20 вітряних турбін, які в майбутньому зможуть повністю закрити потреби громади в електриці.