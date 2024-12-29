Стратегічний підхід до SEO: як досягти зростання органічного трафіку у висококонкурентній ніші. Кейс від Netpeak

В умовах перенасиченості ринку алкогольних напоїв, завоювати органічний трафік і досягти помітності — завдання з багатьма змінними.

Сегмент, де домінують великі маркетплейси, SEO-оптимізація вимагає чіткої стратегії та рішучих дій. Здавалося б, бренди на кшталт HLIBNY DAR, KOBLEVO, MARENGO мають достатньо уваги аудиторії, але для видимості у пошукових системах цього недостатньо. Що робити, коли основна частина трафіку на початку надходить із платних каналів, а частка органічного трафіку складає лише 21%? Нашою метою було масштабувати небрендовий органічний трафік та збільшити доходи з SEO-каналу, що здавалося непростим завданням в умовах насиченого ринку. У цьому матеріалі я поділюся кроками, які допомогли підвищити видимість бренду та досягти зростання трафіку на 195%, а також розповім про ключові технічні та контентні рішення нашої команди.

Виклики нішевого ринку: як залишатись конкурентоспроможним, коли лідери не сплять

В ніші алкогольних напоїв ключові позиції часто займають маркетплейси з великими бюджетами та ефективно вибудуваними рекламними стратегіями, що значно ускладнює просування брендових сайтів на топові позиції. Наша команда обрала нестандартний підхід: замість радикальної зміни структури сайту ми зосередилися на вдосконаленні технічних аспектів та оптимізації контенту. Це дозволило значно покращити видимість сайту без істотного збільшення витрат.

Частка ринку за небрендовими комерційними запитами проєкту на момент початку cпівпраці становила 6,43%

Технічний апгрейд: які помилки варто виправити на шляху до ідеального сайту

На початковому етапі технічної оптимізації команда проєкту провела всебічний аудит сайту за допомогою інструментів Google Search Console та Netpeak Spider, що дозволило виявити низку критичних недоліків. Ми усунули такі проблеми, як:

Биті посилання та зайві редиректи;

Некоректно вказані канонічні посилання (посилання, що вказують на основну версію сторінки, коли існують її дублікати);

Помилки в розмітці сніпетів (короткі описи сторінок, що відображаються в пошуковій видачі), які перешкоджали відображенню розширених сніпетів;

Дублікати метатегів title, description та заголовків H1 (елементи HTML-коду, які впливають на видимість сторінок у пошуку);

Низькі показники Core Web Vitals (ключові метрики, що оцінюють швидкість завантаження, інтерактивність і стабільність відображення сторінок, особливо на мобільних пристроях).

Після усунення цих помилок сайт став більш оптимізованим як для пошукових систем, так і для користувачів, що сприяло підвищенню трафіку. Окрему увагу було приділено швидкості завантаження — наша команда розробила технічне завдання для покращення цього показника на пріоритетних сторінках.

Тому якщо перш ніж приймати рішення про створення нового сайту, варто спробувати використати всі можливі варіанти апгрейду вашого існуючого ресурсу.

Контент, який продає: кроки, завдяки яким вдасться вдихнути нове SEO-життя у пріоритетні сторінки

Особливу увагу наша команда приділила оптимізації контенту та метаданих, що ми зробили?

Cтворили шаблони метаданих для всіх сторінок категорій і фільтрів, які щомісяця оновлювалися та доповнювалися відповідно до стратегії просування. Ретельно підібрали тексти з урахуванням користувацьких запитів та інтеграції внутрішнього перелінкування, що дозволило підвищити видимість сайту за середньо- та низькочастотними запитами. Для забезпечення релевантності контенту команда BAYADERA оперативно впроваджувала всі рекомендації. Це дозволило вчасно врахувати сезонні коливання. (наприклад, сторінки, оптимізовані під запити, пов’язані із шампанським, були оновлені до новорічних свят, що суттєво вплинуло на зростання трафіку).

Внутрішнє перелінкування як прихований інструмент SEO: зміцнюємо позиції сайту в пошукових системах

Щоб сайт краще ранжувався за середньо- та низькочастотними запитами, створили мережу внутрішніх посилань. Процес автоматизували шляхом парсингу (автоматичний збір інформації з вебсторінок) пошукової видачі та додавання оптимальних анкорів (текст, за яким користувач переходить за посиланням), що суттєво підвищило позиції цільових сторінок.

Посилальна стратегія зростання: фокус на якості, а не кількості

Стратегія посилання для нашого партнера була зосереджена на релевантних українських ресурсах з високим рівнем довіри (Domain Rating, DR) понад 25 і значним органічним трафіком. На основі цих даних склали стратегію нарощування посилальної маси, зокрема вимоги до майданчиків, де розміщували посилання на сайт:

organic у першій трійці каналів трафіку для сайту згідно з SimilarWeb, оскільки інші канали можуть бути штучно накрученими;

трафік з України;

DR > 25. Цей критерій орієнтовний, допомагає відсіяти неавторитетні та непопулярні сайти;

тільки HTTPS-протокол.

Особливу увагу було приділено категорійним сторінкам та головній сторінці сайту, що призвело до зростання кількості доменів, які посилаються на сайт, на 62% та підвищення DR з 13 до 19.

Шість місяців SEO: підсумки кампанії та результати співпраці

Наша співпраця з партнером продемонструвала перші результати за шість місяців. Зокрема, ми зафіксували:

Зростання органічного трафіку на 195% та кількості транзакцій на 196%. Порівняно з попереднім роком, органічний трафік збільшився на 333%, кількість транзакцій — на 441%, а дохід — на 526%. Частка ринку у небрендових запитах зросла на 2,43 відсоткових пунктів., видимість за релевантними ключовими запитами збільшилася на 162%. Оптимізація швидкості завантаження сприяла покращенню показників Core Web Vitals, особливо для мобільних пристроїв.

Частка ринку за небрендовими комерційними запитами проєкту після 6 місяців cпівпраці склала 8,86%

Ці досягнення стали міцною основою для подальшого розвитку та вдосконалення стратегії нашого партнера і продемонстрували, що навіть у найбільш конкурентних нішах можна досягти значних результатів за умови стратегічного підходу. Важливо також пам’ятати, що SEO — це довготривалий процес, який потребує постійної оптимізації та адаптації до нових ринкових умов, водночас регулярне оновлення контенту та технічна оптимізація є ключовими чинниками стабільного зростання бізнесу, особливо в такій динамічній галузі, як ринок алкогольних напоїв.