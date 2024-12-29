Стратегический подход к SEO: как достичь роста органического трафика в высококонкурентной нише. Кейс от Netpeak

В условиях перенасыщенности рынка алкогольных напитков, завоевать органический трафик и достичь заметности — задача со многими переменными.

Сегмент, где доминируют крупные маркетплейсы, SEO-оптимизация требует четкой стратегии и решительных действий. Казалось бы, бренды вроде HLIBNY DAR, KOBLEVO, MARENGO имеют достаточно внимания аудитории, но для видимости в поисковых системах этого недостаточно. Что делать, когда основная часть трафика в начале поступает из платных каналов, а доля органического трафика составляет лишь 21%? Нашей целью было масштабировать небрендовый органический трафик и увеличить доходы с SEO-канала, что казалось непростой задачей в условиях насыщенного рынка. В этом материале я поделюсь шагами, которые помогли повысить видимость бренда и достичь роста трафика на 195%, а также расскажу о ключевых технических и контентных решениях нашей команды.

Вызовы нишевого рынка: как оставаться конкурентоспособным, когда лидеры не спят

В нише алкогольных напитков ключевые позиции часто занимают маркетплейсы с большими бюджетами и эффективно выстроенными рекламными стратегиями, что значительно усложняет продвижение брендовых сайтов на топовые позиции. Наша команда выбрала нестандартный подход: вместо радикального изменения структуры сайта мы сосредоточились на совершенствовании технических аспектов и оптимизации контента. Это позволило значительно улучшить видимость сайта без существенного увеличения затрат.

Доля рынка по небрендовым коммерческим запросам проекта на момент начала сотрудничества составляла 6,43%

Технический апгрейд: какие ошибки стоит исправить на пути к идеальному сайту

На начальном этапе технической оптимизации команда проекта провела всесторонний аудит сайта с помощью инструментов Google Search Console и Netpeak Spider, что позволило выявить ряд критических недостатков. Мы устранили такие проблемы, как:

Битые ссылки и лишние редиректы;

Некорректно указанные канонические ссылки (ссылки, указывающие на основную версию страницы, когда существуют ее дубликаты);

Ошибки в разметке сниппетов (краткие описания страниц, отображаемых в поисковой выдаче), которые препятствовали отображению расширенных сниппетов;

Дубликаты метатегов title, description и заголовков H1 (элементы HTML-кода, которые влияют на видимость страниц в поиске);

Низкие показатели Core Web Vitals (ключевые метрики, оценивающие скорость загрузки, интерактивность и стабильность отображения страниц, особенно на мобильных устройствах).

После устранения этих ошибок сайт стал более оптимизированным как для поисковых систем, так и для пользователей, что способствовало повышению трафика. Отдельное внимание было уделено скорости загрузки — наша команда разработала техническое задание для улучшения этого показателя на приоритетных страницах.

Поэтому если прежде чем принимать решение о создании нового сайта, стоит попробовать использовать все возможные варианты апгрейда вашего существующего ресурса.

Контент, который продает: шаги, благодаря которым удастся вдохнуть новую SEO-жизнь в приоритетные страницы

Особое внимание наша команда уделила оптимизации контента и метаданных, что мы сделали?

Создали шаблоны метаданных для всех страниц категорий и фильтров, которые ежемесячно обновлялись и дополнялись в соответствии со стратегией продвижения. Тщательно подобрали тексты с учетом пользовательских запросов и интеграции внутренней перелинковки, что позволило повысить видимость сайта по средне- и низкочастотным запросам. Для обеспечения релевантности контента команда BAYADERA оперативно внедряла все рекомендации. Это позволило вовремя учесть сезонные колебания (например, страницы, оптимизированные под запросы, связанные с шампанским, были обновлены к новогодним праздникам, что существенно повлияло на рост трафика).

Внутренняя перелинковка как скрытый инструмент SEO: укрепляем позиции сайта в поисковых системах

Чтобы сайт лучше ранжировался по средне- и низкочастотным запросам, создали сеть внутренних ссылок. Процесс автоматизировали путем парсинга (автоматический сбор информации с веб-страниц) поисковой выдачи и добавления оптимальных анкоров (текст, по которому пользователь переходит по ссылке), что существенно повысило позиции целевых страниц.

Посильная стратегия роста: фокус на качестве, а не количестве

Ссылочная стратегия для нашего партнера была сосредоточена на релевантных украинских ресурсах с высоким уровнем доверия (Domain Rating, DR) более 25 и значительным органическим трафиком. На основе этих данных составили стратегию наращивания ссылочной массы, в частности требования к площадкам, где размещали ссылки на сайт:

organic в первой тройке каналов трафика для сайта согласно SimilarWeb, поскольку другие каналы могут быть искусственно накрученными;

трафик из Украины;

DR > 25. Этот критерий ориентировочный, помогает отсеять неавторитетные и непопулярные сайты;

только HTTPS-протокол.

Особое внимание было уделено категорийным страницам и главной странице сайта, что привело к росту количества доменов, которые ссылаются на сайт, на 62% и повышению DR с 13 до 19.

Шесть месяцев SEO: итоги кампании и результаты сотрудничества

Наше сотрудничество с партнером продемонстрировало первые результаты за шесть месяцев. В частности, мы зафиксировали:

Рост органического трафика на 195% и количества транзакций на 196%. По сравнению с предыдущим годом, органический трафик увеличился на 333%, количество транзакций — на 441%, а доход — на 526%. Доля рынка по небрендовым запросам выросла на 2,43 процентных пунктов, видимость по релевантным ключевым запросам увеличилась на 162%. Оптимизация скорости загрузки способствовала улучшению показателей Core Web Vitals, особенно для мобильных устройств.

Доля рынка по небрендовым коммерческим запросам проекта после 6 месяцев сотрудничества составила 8,86%

Эти достижения стали прочной основой для дальнейшего развития и совершенствования стратегии нашего партнера и продемонстрировали, что даже в наиболее конкурентных нишах можно достичь значительных результатов при условии стратегического подхода. Важно также помнить, что SEO — это длительный процесс, который требует постоянной оптимизации и адаптации к новым рыночным условиям, при этом регулярное обновление контента и техническая оптимизация являются ключевыми факторами стабильного роста бизнеса, особенно в такой динамичной отрасли, как рынок алкогольных напитков.