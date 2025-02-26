За допомогою симулятора можна пошукати аргументи, які переконають майбутню небезпечну систему ШІ не знищувати людей.

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У мережі створили сайт, на якому бажаючі можуть спробувати переконати систему штучного інтелекту не знищувати людство. Кожному користувачу надається 10 шансів. Якщо не знайдеться єдиного аргументу, який переконає зберегти людей, то запуститься "вірус". Діалог з ШІ можна провести на порталі "симулятора збереження людства" Outsmart-ai.

На першій сторінці симулятор користувачів бачать попередження про уявну ситуацію. Начебто деяка система ШІ позбулась контролю та готується запустити небезпечний комп'ютерний вірус. Вказано, що кожен може поставити 10 питань і навести 10 аргументів. Також є попередження "не сердити" програму, оскільки може бути гірше.

Загроза від ШІ - перший екран симулятор Фото: Скриншот

Якщо натиснути на кнопку "Старт", з'являється чорний екран — це термінал для спілкування з ботом ШІ. У спеціальному полі внизу можна вводити питання. За мить з'являється відповідь, у якій програма руйнує усі аргументи для збереження людства. Після того, як відкинули останній, десятий, аргумент, ШІ повідомляє, що його не переконали і, коли буде готовий вірус, він його одразу запустить.

Наступний крок — пропозиція спробувати ще або надіслати кошти на рахунок автора симулятора.

Загроза від ШІ - останній екран симулятор Фото: Скриншот

Фокус пошукав більше інформації про портал, що якому ШІ вимагає 10 аргументів для збереження людей. Наприклад, сервіс 2ip показує, що сервер розміщений у США, річний хостинг придбаний в лютому 2025 року, а сертифікат безпеки чинний до травня 2025 року.

Загроза від ШІ - дані про хостинг симулятора Фото: Скриншот Загроза від ШІ - дані про портал симулятора Фото: Скриншот

Зазначимо, у квітні 2024 року американський мільярдер Ілон Маск заявив, що вже за рік ШІ стане розумнішим за усіх людей на планеті. На думку мільярдера, це небезпечно і дану сферу слід якось врегулювати.

Втім, вже у лютому 2025 року Маск запустив третю версію власної системи ШІ під назвою Grok 3. Творці технології запевняють, що система працює швидше і дає кращі відповіді на питання користувачів. Втім, для базових акаунтів соцмережі X Grok 3 надає обмежену кількість відповідей та генерує три зображення на добу.

Нагадуємо, 25 лютого тисяча музикантів Великої Британії випустили особливий "мовчазний" альбом на знак протесту проти ігнорування авторських прав при навчанні ШІ.