ЗС РФ знайшли заміну коптеру DJI Mavic 3 від Xiaomi: на що здатен дешевий дрон-конкурент

Російські військові використовують квадрокоптер Xiaomi Fimi Х8 Tele Max як альтернативу популярним на фронті дронам серії Mavic 3 від DJI.

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Xiaomi пропонує характеристики, які підходять для багатьох завдань, і значно дешевше. Про це повідомив у Telegram російський виробник систем захисту від БПЛА "РусДрон" (підрозділ державної компанії "РусКреп").

Китайські квадрокоптери Mavic 3, Mavic 3 Pro і Mavic 3T стали основними дронамі для ближньої розвідки і скидання невеликих боєприпасів як у російській, так і в українській армії. Через високий попит ціни на такі БПЛА високі, наприклад, Mavic 3 в Україні продають за ціною близько 65 000 грн за комплект із пультом, окулярами, зарядним пристроєм, USB-кабелями і запасними пропелерами.

Як пише "РусКреп", російські бійці рекомендують замість нього Xiaomi Fimi Х8 Tele Max, який у РФ коштує в 4 рази менше. В Україні ціни на модель починаються від 22 000 грн, що втричі дешевше за Mavic 3. Комплектація схожа, але в неї не входять окуляри. Xiaomi також виробляє версію з тепловізійною камерою.

Окупанти кажуть, що Xiaomi Fimi Х8 Tele Max нібито підходить для багатьох завдань, для яких зазвичай використовують DJI Mavic 3. Росіяни вже навчилися прошивати дрон, щоб зняти обмеження, встановлені виробником, і збільшити функціонал. У випадку з DJI на квадрокоптери доводиться ставити кастомну прошивку, щоб вони не передавали координати на пульт противника.

"Щонайменше один такий дешевий дрон мати в підрозділі варто", — пише підприємство.

Квадрокоптер Xiaomi Fimi Х8 Tele Max може замінити DJI Mavic 3 Фото: Скриншот

Характеристики дрона Xiaomi Fimi Х8 Tele Max

Габарити в розкладеному вигляді — 242 × 334 × 72,6 мм; (складаний)

Ємність акумулятора — 4650 мАг (базова) або 5000 мАг (Plus)

Вага — 760 г або 832 г залежно від типу акумулятора

Швидкість польоту — до 65 км/год

Час польоту — 38 хв або 47 хв залежно від акумулятора

Максимальна висота — 5 км над рівнем моря

Дальність передавання сигналу — до 20 км із технологією RokLink 5.0

Радіозв'язок — 2,400-2,4835 ГГц, 5,725 — 5,850 ГГц

Камера — подвійна система з 48 МП ширококутним і 13 МП телеоб'єктивом на стабілізаційному карданному підвісі

Зум — гібридний до 30х

Зйомка відео — 920x1080 пікс. 60 к/с, 3840x2160 пікс. 60 к/с

Час заряджання — близько 110 хвилин.

Характеристики DJI Mavic 3

Габарити в розкладеному вигляді — 347,5 × 283 × 107,7 мм; (складаний)

Ємність акумулятора — 5000 мАг

Вага — 895 г

Швидкість польоту — до 68 км/год

Час польоту — до 46 хв

Максимальна висота — 6 км над рівнем моря

Дальність передавання сигналу — до 15 км

Радіозв'язок — 2,4-2,4835 ГГц і 5,725-5,850 ГГц

Камера — 4/3 CMOS Hasselblad, 20 Мп, кут огляду 84°, діафрагма f/2.8 — f/11 на трьохосьовому стабілізаційному підвісі

Зум — оптичний 7х, гібридний 28х

Зйомка відео — 5,1K: 5120x2700 за 24/25/30/48/50 кадрів/c DCI 4K: 4096x2160 за 24/25/30/48/50/60/120* кадрів/с 4K/3840x2165 за 24 48/50/60/120* кадрів/сек. /60/120* кадрах/с 4K: 3840x2160 при 24/25/30/48/50/60/120* кадрах/с FHD: 1920x1080p при 24/25/30/48/50/60/120*/200* кадрах/с

Час заряджання — близько 96 хвилин із базовим пристроєм і близько 70 хвилин із концентратором.

У 2024 році в Україні створили та кодифікували розвідувальний квадрокоптер "Шмавик". Він відрізняється від цивільних DJI Mavic стійкою системою навігації та зв'язку, програмно-апаратним забезпеченням, що забезпечує автоматичний супровід цілей, та іншими особливостями.

Раніше писали, що ЗСУ можуть залишитися без дронів Mavic через обмеження з боку китайських виробників. Ці БПЛА використовуються бійцями для ведення розвідки з повітря і коригування артилерії на невеликій відстані.