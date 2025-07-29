Смартфон майбутнього: у мережі показали незвичний модульний пристрій H-One Pro (фото)

Компанія Mechanical Pixel продемонструвала концептуальний модульний телефон H-One Pro, який можна змінювати залежно від своїх потреб.

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Футуристична концепція модульного смартфона приваблює багатьох виробників, однак подібні експерименти часто зазнають невдач через надмірну складність готових продуктів. Зважаючи на це, Mechanical Pixel вибрала більш "стриманий" підхід до модульності, зазначає Yanko Design.

Смартфон H-One Pro

Замість того, щоб намагатися зробити весь телефон модульним, як це було зроблено в Project ARA, смартфон H-One Pro оснастили лише однією секцією, в якій можна змінювати компоненти. Це прямокутний блок, розташований поруч із системою подвійної камери.

Модулі H-One Pro Фото: Скріншот

Стандартна конфігурація включає модуль камери, який забезпечує значно кращу якість зображення, ніж типові камери смартфонів. Коли вам не потрібен такий рівень фотопродуктивності, ви можете просто вийняти блок камери та вставити щось більш корисне, наприклад:

акумуляторний модуль на 2600 мАг;

модуль пам'яті на 256 ГБ;

модуль динаміка;

РК-дисплей;

дисплей з електронним чорнилом.

Концепція також дозволяє використовувати чисто косметичні блоки з різних матеріалів, таких як дерево, латунь або елементи брендування, що дозволяє персоналізувати зовнішній вигляд свого телефону.

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Як зазначають у виданні, підхід H-One Pro здається більш реалістичним, ніж попередні спроби, оскільки він визнає технічні обмеження, водночас забезпечуючи суттєву кастомізацію. Однак, як проявить себе такий телефон на практиці, ще належить з'ясувати.

"Такі концепти, як H-One Pro, показують, що мрія про модульний телефон продовжує розвиватися, навіть якщо ще не зовсім зрозуміло, як її втілити в життя", — наголосили автори.

Нагадаємо, компанія Oppo готується випустити флагманський смартфон Find X9 Pro, який, ймовірно, отримає гігантський акумулятор місткістю 7500 мАг.

Фокус також повідомляв, що в мережі з’явилися результати тестування бюджетного смартфона Samsung Galaxy A17 5G, поки що не анонсованого виробником.