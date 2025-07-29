Смартфон будущего: в сети показали необычное модульное устройство H-One Pro (фото)
Компания Mechanical Pixel продемонстрировала концептуальный модульный телефон H-One Pro, который можно менять в зависимости от своих потребностей.
Футуристическая концепция модульного смартфона привлекает многих производителей, однако подобные эксперименты часто терпят неудачу из-за чрезмерной сложности готовых продуктов. Ввиду этого, Mechanical Pixel выбрала более "сдержанный" подход к модульности, отмечает Yanko Design.
Вместо того, чтобы пытаться сделать весь телефон модульным, как это было сделано в Project ARA, смартфон H-One Pro оснастили только одной секцией, в которой можно менять компоненты. Это прямоугольный блок, расположенный рядом с системой двойной камеры.
Стандартная конфигурация включает модуль камеры, который обеспечивает значительно лучшее качество изображения, чем типичные камеры смартфонов. Когда вам не нужен такой уровень фотопроизводительности, вы можете просто вынуть блок камеры и вставить что-то более полезное, например:
- аккумуляторный модуль на 2600 мАч;
- модуль памяти на 256 ГБ;
- модуль динамика;
- ЖК-дисплей;
- дисплей с электронными чернилами.
Концепция также позволяет использовать чисто косметические блоки из различных материалов, таких как дерево, латунь или элементы брендирования, что позволяет персонализировать внешний вид своего телефона.Важно
Как отмечают в издании, подход H-One Pro кажется более реалистичным, чем предыдущие попытки, поскольку он признает технические ограничения, в то же время обеспечивая существенную кастомизацию. Однако, как проявит себя такой телефон на практике, еще предстоит выяснить.
"Такие концепты, как H-One Pro, показывают, что мечта о модульном телефоне продолжает развиваться, даже если еще не совсем понятно, как ее воплотить в жизнь", — подчеркнули авторы.
Напомним, компания Oppo готовится выпустить флагманский смартфон Find X9 Pro, который, вероятно, получит гигантский аккумулятор емкостью 7500 мАч.
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