Смартфон будущего: в сети показали необычное модульное устройство H-One Pro (фото)

Компания Mechanical Pixel продемонстрировала концептуальный модульный телефон H-One Pro, который можно менять в зависимости от своих потребностей.

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Футуристическая концепция модульного смартфона привлекает многих производителей, однако подобные эксперименты часто терпят неудачу из-за чрезмерной сложности готовых продуктов. Ввиду этого, Mechanical Pixel выбрала более "сдержанный" подход к модульности, отмечает Yanko Design.

Смартфон H-One Pro

Вместо того, чтобы пытаться сделать весь телефон модульным, как это было сделано в Project ARA, смартфон H-One Pro оснастили только одной секцией, в которой можно менять компоненты. Это прямоугольный блок, расположенный рядом с системой двойной камеры.

Модули H-One Pro Фото: Скриншот

Стандартная конфигурация включает модуль камеры, который обеспечивает значительно лучшее качество изображения, чем типичные камеры смартфонов. Когда вам не нужен такой уровень фотопроизводительности, вы можете просто вынуть блок камеры и вставить что-то более полезное, например:

аккумуляторный модуль на 2600 мАч;

модуль памяти на 256 ГБ;

модуль динамика;

ЖК-дисплей;

дисплей с электронными чернилами.

Концепция также позволяет использовать чисто косметические блоки из различных материалов, таких как дерево, латунь или элементы брендирования, что позволяет персонализировать внешний вид своего телефона.

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Как отмечают в издании, подход H-One Pro кажется более реалистичным, чем предыдущие попытки, поскольку он признает технические ограничения, в то же время обеспечивая существенную кастомизацию. Однако, как проявит себя такой телефон на практике, еще предстоит выяснить.

"Такие концепты, как H-One Pro, показывают, что мечта о модульном телефоне продолжает развиваться, даже если еще не совсем понятно, как ее воплотить в жизнь", — подчеркнули авторы.

Напомним, компания Oppo готовится выпустить флагманский смартфон Find X9 Pro, который, вероятно, получит гигантский аккумулятор емкостью 7500 мАч.

Фокус также сообщал, что в сети появились результаты тестирования бюджетного смартфона Samsung Galaxy A17 5G, пока что не анонсированного производителем.