Флагман с огромным аккумулятором: появились характеристики нового смартфона Oppo (фото)

Компания Oppo готовится выпустить флагманский смартфон Find X9 Pro, который, вероятно, получит гигантский аккумулятор емкостью 7500 мАч.

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Ожидается, что Oppo Find X9 Pro будет иметь беспроводную зарядку мощностью 50 Вт, а также еще неанонсированный чипсет MediaTek Dimensity 9500, сообщил китайский информатор Digital Chat Station на Weibo.

Среди других характеристик смартфона инсайдер упомянул 78-дюймовый дисплей, 200-мегапиксельную перископную камеру, 3D-ультразвуковой датчик отпечатков пальцев, и уровень защиты от воды и пыли IP68/69.

Oppo Find X9 Pro Фото: Tom's Guide

Одним из основных преимуществ будущего Oppo Find X9 Pro является емкая батарея на 7500 мАч. Для сравнения, текущий Oppo Find X8 Pro имеет аккумулятор емкостью 5910 мАч. При этом информатор не уточняет, какой именно аккумулятор получит смартфон — кремний-углеродный или литий-ионный.

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Как объясняет Tom's Guide, кремний-углеродные батареи способны обеспечить большую емкость при том же объеме, что и более распространенные литий-ионные. Oppo уже использует кремний-углеродные аккумуляторы в своих телефонах, включая прошлогодний флагман

"Это означает, что, несмотря на больший размер, Find X9 Pro, вероятно, будет меньше или такого же размера, как и его предшественник", — предположили в издании.

Напомним, в сети опубликованы результаты тестирования бюджетного смартфона Samsung Galaxy A17 5G, пока что не анонсированного производителем.

Фокус также писал о том, что, материалы будущего складного телефона Samsung Galaxy Z Fold 8 могут несколько измениться из-за торговой войны между США и Китаем.