Флагман з величезним акумулятором: з'явились характеристики нового смартфона Oppo (фото)

Компанія Oppo готується випустити флагманський смартфон Find X9 Pro, який, ймовірно, отримає гігантський акумулятор місткістю 7500 мАг.

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Очікується, що Oppo Find X9 Pro матиме бездротову зарядку потужністю 50 Вт, а також ще неанонсований чіпсет MediaTek Dimensity 9500, повідомив китайський інформатор Digital Chat Station на Weibo.

Серед інших характеристик смартфона інсайдер згадав 78-дюймовий дисплей, 200-мегапіксельну перископну камеру, 3D-ультразвуковий датчик відбитків пальців, та рівень захисту від води та пилу IP68/69.

Oppo Find X9 Pro Фото: Tom's Guide

Одною з основних переваг майбутнього Oppo Find X9 Pro є містка батарея на 7500 мАг. Для порівняння, поточний Oppo Find X8 Pro має акумулятор місткістю 5910 мАг. При цьому інформатор не уточнює, який саме акумулятор отримає смартфон — кремній-вуглецевий чи літій-іонний.

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Як пояснює Tom's Guide, кремній-вуглецеві батареї здатні забезпечити більшу місткість при тому ж об’ємі, що й більш поширені літій-іонні. Oppo вже використовує кремній-вуглецеві акумулятори у своїх телефонах, включаючи торішній флагман

"Це означає, що, попри більший розмір, Find X9 Pro, ймовірно, буде меншим або такого ж розміру, як і його попередник", — припустили у виданні.

Нагадаємо, в мережі опубліковано результати тестування бюджетного смартфона Samsung Galaxy A17 5G, поки що не анонсованого виробником.

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