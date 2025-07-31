Занадто хороший за свою ціну: експерт протестував бюджетний телефон Moto G (фото)

Смартфон Motorola Moto G 2025 вартістю 200 доларів продемонстрував здатність працювати від акумулятора кілька днів поспіль, а також напрочуд хорошу якість камер.

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Результатами тестувань Moto G 2025 поділився оглядач порталу ZDNET Сезар Каденас. За його словами, цей телефон "не має права бути таким хорошим за свою ціну".

Moto G 2025 — це тонкий, легкий смартфон із закругленими кутами та задньою панеллю, обтягнутою веганською шкірою. Він має 6,7-дюймовий HD+ дисплей, що працює з частотою оновлення 120 Гц, і потужні динаміки, налаштовані за допомогою Dolby Atmos.

Телефон Moto G 2025 Фото: zdnet.com

Як зазначає експерт, екран виводить зображення у форматі HD+, що становить лише 1604 x 720 пікселів. При цьому пікова яскравість в 1000 ніт дозволяє йому підтримувати пристойну видимість під прямими сонячними променями, а частота оновлення 120 Гц забезпечує плавну анімацію.

Окремо автор відзначив систему камер Moto G 2025. Смартфон фіксує найдрібніші деталі на знімках і добре працює навіть за умов слабкого освітлення. В підтвердження цьому Каденас показав фото, зроблене в хмарний день. Він також помітив, що телефон додатково насичував кольори на деяких світлинах. Наприклад, неонові вивіски виглядали на фото яскравіше, ніж в житті.

Фото, зроблене на Moto G 2025 Фото: zdnet.com

Ще одна сильна сторона Moto G 2025 — акумулятор. За словами експерта, при звичайному використанні телефон протримався без підзарядки майже чотири дні поспіль. При безперервному перегляді прямої трансляції на YouTube у форматі 720p акумулятор повністю розрядився майже через 24 години.

До того ж смартфон продемонстрував швидкий час зарядки, що стало в пригоді Каденасу під час подорожі. Він зазначив, що швидка 30-хвилинна підзарядка дозволила зарядити акумулятор до 50%.

Moto G 2025 Фото: zdnet.com

Смартфон працює на базі MediaTek Dimensity 6300 SoC, який чудово підходить для більшості програм. Однак чіп мав деякі труднощі з відтворенням графічно насичених ігор.

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Телефон також оснащений RAM Boost – функцією, яка перетворює порожній простір сховища у віртуальну оперативну пам’ять для підвищення продуктивності. За словами оглядача, інструмент працює автоматично і справді допомагає, хоча й не ідеально.

"За таку ціну це вигідна покупка, особливо якщо ви не завзятий геймер, який вимагає найкращої графічної продуктивності. Це чудовий бюджетний телефон із солідним обладнанням, і я рекомендую його всім, хто шукає вигідну покупку", — підсумував Каденас.

Нагадаємо, Motorola скоро представить новий смартфон Moto G06. Один із продавців з Європи вже опублікував інформацію про його ціну — від 123 євро.

Фокус також повідомляв, що Oppo готується випустити флагман Find X9 Pro, який, ймовірно, отримає гігантський акумулятор місткістю 7500 мАг.