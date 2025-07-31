Слишком хорош за свою цену: эксперт протестировал бюджетный телефон Moto G (фото)

Смартфон Motorola Moto G 2025 стоимостью 200 долларов продемонстрировал способность работать от аккумулятора несколько дней подряд, а также удивительно хорошее качество камер.

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Результатами тестирований Moto G 2025 поделился обозреватель портала ZDNET Сезар Каденас. По его словам, этот телефон "не имеет права быть таким хорошим за свою цену".

Moto G 2025 — это тонкий, легкий смартфон с закругленными углами и задней панелью, обтянутой веганской кожей. Он имеет 6,7-дюймовый HD+ дисплей, работающий с частотой обновления 120 Гц, и мощные динамики, настроенные с помощью Dolby Atmos.

Телефон Moto G 2025 Фото: zdnet.com

Как отмечает эксперт, экран выводит изображение в формате HD+, что составляет всего 1604 x 720 пикселей. При этом пиковая яркость в 1000 нит позволяет ему поддерживать приличную видимость под прямыми солнечными лучами, а частота обновления 120 Гц обеспечивает плавную анимацию.

Отдельно автор отметил систему камер Moto G 2025. Смартфон фиксирует мельчайшие детали на снимках и хорошо работает даже в условиях слабого освещения. В подтверждение этому Каденас показал фото, сделанное в облачный день. Он также заметил, что телефон дополнительно насыщал цвета на некоторых фотографиях. Например, неоновые вывески выглядели на фото ярче, чем в жизни.

Фото, сделанное на Moto G 2025 Фото: zdnet.com

Еще одна сильная сторона Moto G 2025 — аккумулятор. По словам эксперта, при обычном использовании телефон продержался без подзарядки почти четыре дня подряд. При непрерывном просмотре прямой трансляции на YouTube в формате 720p аккумулятор полностью разрядился почти через 24 часа.

К тому же смартфон продемонстрировал быстрое время зарядки, что пригодилось Каденасу во время путешествия. Он отметил, что быстрая 30-минутная подзарядка позволила зарядить аккумулятор до 50%.

Moto G 2025 Фото: zdnet.com

Смартфон работает на базе MediaTek Dimensity 6300 SoC, который прекрасно подходит для большинства программ. Однако чип имел некоторые трудности с воспроизведением графически насыщенных игр.

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Телефон также оснащен RAM Boost — функцией, которая превращает пустое пространство хранилища в виртуальную оперативную память для повышения производительности. По словам обозревателя, инструмент работает автоматически и действительно помогает, хотя и не идеально.

"За такую цену это выгодная покупка, особенно если вы не заядлый геймер, который требует лучшей графической производительности. Это отличный бюджетный телефон с солидным оборудованием, и я рекомендую его всем, кто ищет выгодную покупку", — подытожил Каденас.

Напомним, Motorola скоро представит новый смартфон Moto G06. Один из продавцов из Европы уже опубликовал информацию о его цене — от 123 евро.

Фокус также сообщал, что Oppo готовится выпустить флагман Find X9 Pro, который, вероятно, получит гигантский аккумулятор емкостью 7500 мАч.