Повністю скляний iPhone, чутивий до дотику з усіх сторін: чим може здивувати Apple

Компанія Apple подала заявку на патент, в якому йдеться про «шестигранний скляний корпус» для електронного пристрою.

Apple, ймовірно, хоче зробити весь iPhone схожим на одну суцільну скляну плиту, пише портал 9to5Mac з посиланням на патентну заявку.

Згідно з документом, корпус має складатися з двох скляних частин. Перша утворює частину однієї з основних граней і частину бічної поверхні, а друга приєднана до першої та формує частину іншої основної грані

Також повідомляється, що електронний пристрій містить сенсорний дисплей всередині корпусу, розташований поруч щонайменше з частиною кожної з шести скляних граней. Apple стверджує, що зовні такий корпус може здаватися безшовним, візуально і на дотик створюючи ефект цілісного скляного блоку.

Ба більше, у документі сказано, що контент відображатиметься на кожній з шести граней, які також будуть чутливими до дотиків. При цьому в склі передбачені отвори для мікрофонів і динаміків.

Як зазначають у виданні, наразі це лише патент. Найближчим часом Apple, ймовірно, не зможе виробляти такий продукт.

Нагадаємо, майбутній складаний iPhone Fold отримає гнучкий екран, розроблений компанією Samsung Display.

Фокус також писав про те, якою буде нова лінійка iPhone, яка включатиме iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max та iPhone 17 Air.