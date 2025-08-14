Не купуйте в жодному разі: названо найневдаліший смартфон, який коштує 8 000 грн

Є телефони, які краще не брати, навіть якщо ціна здається привабливо низькою. Купіть такий гаджет — і отримаєте одне розчарування.

Найгіршим Android-смартфоном для покупки в серпні 2025 року визнано Moto G (2025), пише androidauthority.com за підсумками опитування, проведеного серед читачів. Коштує ця модель всього 200 доларів (близько 8 тисяч гривень), але на цьому її переваги і закінчуються.

Телефон Moto G (2025) критикували найбільше Фото: androidauthority.com

Як видно на діаграмі, Motorola Moto G (2025) набрав 3700 голосів, що відповідає частці в 24,9%. Тож він став найгіршим вибором серед смартфонів цього місяця.

Звичайно, з такою ціною і не варто було очікувати якихось видатних характеристик, зазначає видання. Але тут користувачі розкритикували буквально все — повільну роботу, камери, що розчаровують, погану водонепроникність і досить бездарну політику оновлення ПЗ.

Утім, до списку найгірших занесли і начебто флагманський Samsung Galaxy S25. Там людям не сподобалися недостатня система охолодження, слабкий акумулятор, повільне заряджання і відсутність телеоб'єктива — "наче надворі знову 2015 рік", іронізують користувачі. Тож ціну в 1100 доларів (близько 45 тисяч гривень) вони вважають невиправдано завищеною.

На третьому місці серед непопулярних опинився ще один представник Samsung — Galaxy A36 5G. Там користувачі в основному скаржилися на низьку продуктивність процесора Snapdragon 6 Gen 3. На думку учасників опитування, за 400 доларів (близько 16 тисяч гривень) можна знайти щось краще.

Ще до списку потрапила серія Pixel 9, включно зі смартфоном Pixel 9 Pro Fold. Це трохи здивувало експертів — вони вважають Pixel відмінними телефонами. Але врешті-решт видання дійшло висновку, що зараз просто не дуже вдалий час для купівлі цих телефонів — адже всього за тиждень вже з'явиться нова серія Pixel 10.

