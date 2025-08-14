Не покупайте ни в коем случае: назван самый неудачный смартфон, который стоит 8 000 грн

Есть телефоны, которые лучше не брать, даже если цена кажется привлекательно низкой. Купите такой гаджет – и получите одно разочарование.

Худшим Android-смартфоном для покупки в августе 2025 года признан Moto G (2025), пишет androidauthority.com по итогам опроса, проведенного среди читателей. Стоит эта модель всего 200 долларов (около 8 тысяч гривен), но на этом ее преимущества и заканчиваются.

Телефон Moto G (2025) критиковали больше всех Фото: androidauthority.com

Как видно на диаграмме, Motorola Moto G (2025) набрал 3700 голосов, что соответствует доле в 24,9%. Так что он стал худшим выбором среди смартфонов в этом месяце.

Конечно, с такой ценой и не стоило ожидать каких-то выдающихся характеристик, отмечает издание. Но тут пользователи раскритиковали буквально все – медленную работу, разочаровывающие камеры, плохую водонепроницаемость и довольно бездарную политику обновления ПО.

Впрочем, в список худших включили и вроде бы флагманский Samsung Galaxy S25. Там людям не понравились недостаточная система охлаждения, слабый аккумулятор, медленная зарядка и отсутствие телеобъектива — «как будто на дворе снова 2015 год», иронизируют пользователи. Так что цену в 1100 долларов (около 45 тысяч гривен) они посчитали неоправданно завышенной.

На третьем месте среди непопулярных оказался еще одни представитель Samsung – Galaxy A36 5G. Там пользователи в основном жаловались на низкую производительность процессора Snapdragon 6 Gen 3. По мнению участников опроса, за 400 долларов (около 16 тысяч гривен) можно найти что-то получше.

Еще в список попала серия Pixel 9, включая и смартфон Pixel 9 Pro Fold. Это немного удивило экспертов – они считают Pixel отличными телефонами. Но в конце концов издание пришло к выводу, что сейчас просто не самое подходящее время для покупки этих телефонов – ведь всего через неделю уже появится новая серия Pixel 10.

